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На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ
На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2026
На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ
На участке трассы Р-280 "Новороссия" после атаки украинских беспилотников перекрыли движение. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T13:06
2026-11-08T13:06
2026-11-08T13:21
новости
ростовская область
юрий слюсарь
трасса р-280 "новороссия"
ограничение движения
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. На участке трассы Р-280 "Новороссия" после атаки украинских беспилотников перекрыли движение. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Утром в воскресенье Ростовская область подверглась атаке беспилотников ВСУ – после вражеского удара был поврежден мост на трассе Р-280 "Новороссия".На месте работают специалисты экстренных служб, проинформировал глава региона. И предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, ростовская область, юрий слюсарь, трасса р-280 "новороссия", ограничение движения, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ
На части трассы "Новороссия" после атаки ВСУ перекрыли движение в Ростовской области
13:06 08.11.2026 (обновлено: 13:21 08.11.2026)