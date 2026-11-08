https://crimea.ria.ru/20261108/na-chasti-trassy-novorossiya-posle-ataki-vsu-perekryli-dvizhenie-1160872014.html

На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ

На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2026

На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ

На участке трассы Р-280 "Новороссия" после атаки украинских беспилотников перекрыли движение. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T13:06

2026-11-08T13:06

2026-11-08T13:21

новости

ростовская область

юрий слюсарь

трасса р-280 "новороссия"

ограничение движения

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. На участке трассы Р-280 "Новороссия" после атаки украинских беспилотников перекрыли движение. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Утром в воскресенье Ростовская область подверглась атаке беспилотников ВСУ – после вражеского удара был поврежден мост на трассе Р-280 "Новороссия".На месте работают специалисты экстренных служб, проинформировал глава региона. И предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ростовская область, юрий слюсарь, трасса р-280 "новороссия", ограничение движения, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу