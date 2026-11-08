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На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ
На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2026
На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ
На участке трассы Р-280 "Новороссия" после атаки украинских беспилотников перекрыли движение. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T13:06
2026-11-08T13:21
новости
ростовская область
юрий слюсарь
трасса р-280 "новороссия"
ограничение движения
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. На участке трассы Р-280 "Новороссия" после атаки украинских беспилотников перекрыли движение. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Утром в воскресенье Ростовская область подверглась атаке беспилотников ВСУ – после вражеского удара был поврежден мост на трассе Р-280 "Новороссия".На месте работают специалисты экстренных служб, проинформировал глава региона. И предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, ростовская область, юрий слюсарь, трасса р-280 "новороссия", ограничение движения, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ

На части трассы "Новороссия" после атаки ВСУ перекрыли движение в Ростовской области

13:06 08.11.2026 (обновлено: 13:21 08.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. На участке трассы Р-280 "Новороссия" после атаки украинских беспилотников перекрыли движение. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Утром в воскресенье Ростовская область подверглась атаке беспилотников ВСУ – после вражеского удара был поврежден мост на трассе Р-280 "Новороссия".
"По уточненной информации, движение на участке трассы Р-280 по пути к мосту через реку Миус перекрыто. Этот участок дороги пострадал в результате сегодняшней вражеской атаки БПЛА", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
На месте работают специалисты экстренных служб, проинформировал глава региона. И предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.
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НовостиРостовская областьЮрий СлюсарьТрасса Р-280 "Новороссия"Ограничение движенияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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