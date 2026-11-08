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Мощи Луки Крымского перенесли в строящийся храм в Симферополе

Мощи Луки Крымского перенесли в строящийся храм в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Мощи Луки Крымского перенесли в строящийся храм в Симферополе

Мощи святителя Луки Крымского перенесли в строящийся храм Великомученицы Екатерины в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T10:16

2026-11-08T10:16

2026-11-08T10:19

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христианство

святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Мощи святителя Луки Крымского перенесли в строящийся храм Великомученицы Екатерины в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.Утром в воскресенье в храме началась божественная литургия. После богослужения – молебен у мощей святителя Луки.Как сообщалось, мощи святого будут находиться в строящемся храме до лета 2027 года.Ранее сообщалось, что в октябре в Симферополе состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор Симферополя. Это связано с подготовкой к масштабным мероприятиям в честь юбилея святителя Луки, который будет отмечаться в 2027 году. Торжества пройдут не только в Крыму и в других регионах России, связанных с жизнью святителя, но и за рубежом – в странах, где есть храмы, освященные в его честь.Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) – выдающийся хирург, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, профессор, духовный писатель.В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.В годы Великой Отечественной войны – консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Лауреат Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 годы – архиепископ Симферопольский и Крымский.Святитель Лука скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году. Традиционно к святому обращаются с просьбами об исцелении от болезней, благополучном восстановлении и помощи в учебе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе появится исследовательский научный центр Луки КрымскогоЛагерь в "Артеке" назовут в честь святителя ЛукиПутин рассказал детям о святителе Луке Крымском

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, религия, христианство, святитель лука крымский (войно-ясенецкий)