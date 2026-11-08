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Крымский мост сейчас - проезда ждут 230 авто
Крымский мост сейчас - проезда ждут 230 авто - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Крымский мост сейчас - проезда ждут 230 авто
У Крымского моста на въезде на полуостров скопилась очередь из 230 машин. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T17:13
2026-11-08T17:13
2026-11-08T17:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста на въезде на полуостров скопилась очередь из 230 машин. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Очередь на Крымском мосту начала расти днем в воскресенье. По состоянию на 14 часов в заторе со стороны Керчи стояли 50 авто.На выезде из Крыма очереди на проезд по транспортному переходу теперь свободен.Ранее в воскресенье стало известно, что на Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Краснодарского Края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - проезда ждут 230 авто
В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 230 авто