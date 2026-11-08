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Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек
Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек
Семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T19:37
2026-11-08T19:43
египет
поезд
железная дорога
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей.Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, в районе Эль-Айят в Гизе. Изначально сообщалось о 64 пострадавших. Позднее сообщили, что число погибших увеличилось до четырех, а раненых – до 88.Как сообщили в управлении национальных железных дорог Египта, сход поезда по дороге из Каира в Асуан произошел из-за столкновения двух локомотивов на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места крушения поезда в районе Гизы в Египте
Кадры с места крушения поезда в районе Гизы в Египте
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египет, видео, поезд, железная дорога, происшествия, новости
Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей.
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Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек

При крушении пассажирского поезда в Египте погибли и пострадали более 100 человек

19:37 08.11.2026 (обновлено: 19:43 08.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, в районе Эль-Айят в Гизе. Изначально сообщалось о 64 пострадавших. Позднее сообщили, что число погибших увеличилось до четырех, а раненых – до 88.
"Число погибших выросло до семи, 112 получили увечья, 45 пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений в связи с улучшением состояния", – цитирует сообщение РИА Новости.
Как сообщили в управлении национальных железных дорог Египта, сход поезда по дороге из Каира в Асуан произошел из-за столкновения двух локомотивов на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка.
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ЕгипетПоездЖелезная дорогаПроисшествияНовости
 
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