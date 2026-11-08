https://crimea.ria.ru/20261108/krushenie-poezda-v-egipte--chislo-pogibshikh-i-postradavshikh-prevysilo-100-chelovek-1160879654.html
Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек
Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек
Семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T19:37
2026-11-08T19:37
2026-11-08T19:43
египет
поезд
железная дорога
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей.Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, в районе Эль-Айят в Гизе. Изначально сообщалось о 64 пострадавших. Позднее сообщили, что число погибших увеличилось до четырех, а раненых – до 88.Как сообщили в управлении национальных железных дорог Египта, сход поезда по дороге из Каира в Асуан произошел из-за столкновения двух локомотивов на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Кадры с места крушения поезда в районе Гизы в Египте
Кадры с места крушения поезда в районе Гизы в Египте
2026-11-08T19:37
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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египет, видео, поезд, железная дорога, происшествия, новости
Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей.
2026-11-08T19:37
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PT0M14S
Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек
При крушении пассажирского поезда в Египте погибли и пострадали более 100 человек
19:37 08.11.2026 (обновлено: 19:43 08.11.2026)