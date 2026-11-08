https://crimea.ria.ru/20261108/krushenie-poezda-v-egipte--chislo-pogibshikh-i-postradavshikh-prevysilo-100-chelovek-1160879654.html

Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек

Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек

Семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T19:37

2026-11-08T19:37

2026-11-08T19:43

египет

поезд

железная дорога

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей.Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, в районе Эль-Айят в Гизе. Изначально сообщалось о 64 пострадавших. Позднее сообщили, что число погибших увеличилось до четырех, а раненых – до 88.Как сообщили в управлении национальных железных дорог Египта, сход поезда по дороге из Каира в Асуан произошел из-за столкновения двух локомотивов на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

египет

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2026

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Кадры с места крушения поезда в районе Гизы в Египте Кадры с места крушения поезда в районе Гизы в Египте 2026-11-08T19:37 true PT0M14S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, видео, поезд, железная дорога, происшествия, новости