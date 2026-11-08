https://crimea.ria.ru/20261108/khram-v-simferopolskom-zalese-budet-nosit-imya-svyatitelya-luki-1160873980.html

Храм в симферопольском Залесье будет носить имя Святителя Луки

Храм в симферопольском Залесье будет носить имя Святителя Луки - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Храм в симферопольском Залесье будет носить имя Святителя Луки

Верхний храм, строящийся в симферопольском районе Залесье, будет носить имя Святителя Луки и преобразит жизнь местных жителей. Об этом заявил и.о. руководителя... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T15:47

2026-11-08T15:47

2026-11-08T15:47

святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

симферополь

симферопольская и крымская епархия

религия

рпц (русская православная церковь)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Верхний храм, строящийся в симферопольском районе Залесье, будет носить имя Святителя Луки и преобразит жизнь местных жителей. Об этом заявил и.о. руководителя пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии, иерей Антоний Камальдинов.Мощи святителя Луки Крымского в воскресенье перенесли в строящийся храм Великомученицы Екатерины в микрорайоне Залесье в Симферополе. Утром в воскресенье в храме прошла божественная литургия. После – молебен у мощей святителя Луки."С этого дня по благословению Владыки этот храм называется в честь святого Апостола Евангелиста Луки – это уникальный храм для всей земли Тавриды, действительно историческое событие, на котором мы сегодня с вами присутствуем", – сказал отец Антоний.Священник уточнил, что в честь святителя Луки будет освящен верхний храм, нижний – по-прежнему остается посвящен Великомученице Екатерине. Он также выразил уверенность, что жизнь симферопольского района Залесье, куда перевезены мощи святого, теперь преобразиться.Он напомнил, что мощи знаменитого крымского святого будут находиться в храме в Залесье до лета 2027 года, а затем вернутся в Свято-Троицкий женский монастырь, который сейчас находится на реконструкции.Мощи святителя Луки помогут в деле строительства храма Великомученицы Екатерины в Симферополе, где будет учреждено подворье Троицкого монастыря, заявил ранее в воскресенье журналистам епископ Русской православной церкви, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон после завершения божественной литургии и молебна у мощей святителя Луки в строящейся церкви.Ранее сообщалось, что в октябре в Симферополе состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор Симферополя. Это связано с подготовкой к масштабным мероприятиям в честь юбилея святителя Луки, который будет отмечаться в 2027 году. Торжества пройдут не только в Крыму и в других регионах России, связанных с жизнью святителя, но и за рубежом – в странах, где есть храмы, освященные в его честь.Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) – выдающийся хирург, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, профессор, духовный писатель.В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.В годы Великой Отечественной войны – консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Лауреат Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 годы – архиепископ Симферопольский и Крымский.Святитель Лука скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году. Традиционно к святому обращаются с просьбами об исцелении от болезней, благополучном восстановлении и помощи в учебе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Квартал Святителя Луки" изменит центр СимферополяСвятитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"Небесный врач Лука Крымский: чудеса, да и только

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

святитель лука крымский (войно-ясенецкий), симферополь, симферопольская и крымская епархия, религия, рпц (русская православная церковь), новости крыма