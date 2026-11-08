https://crimea.ria.ru/20261108/khram-v-simferopolskom-zalese-budet-nosit-imya-svyatitelya-luki-1160873980.html
Храм в симферопольском Залесье будет носить имя Святителя Луки
Храм в симферопольском Залесье будет носить имя Святителя Луки - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Храм в симферопольском Залесье будет носить имя Святителя Луки
Верхний храм, строящийся в симферопольском районе Залесье, будет носить имя Святителя Луки и преобразит жизнь местных жителей. Об этом заявил и.о. руководителя... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T15:47
2026-11-08T15:47
2026-11-08T15:47
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
симферополь
симферопольская и крымская епархия
религия
рпц (русская православная церковь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Верхний храм, строящийся в симферопольском районе Залесье, будет носить имя Святителя Луки и преобразит жизнь местных жителей. Об этом заявил и.о. руководителя пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии, иерей Антоний Камальдинов.Мощи святителя Луки Крымского в воскресенье перенесли в строящийся храм Великомученицы Екатерины в микрорайоне Залесье в Симферополе. Утром в воскресенье в храме прошла божественная литургия. После – молебен у мощей святителя Луки."С этого дня по благословению Владыки этот храм называется в честь святого Апостола Евангелиста Луки – это уникальный храм для всей земли Тавриды, действительно историческое событие, на котором мы сегодня с вами присутствуем", – сказал отец Антоний.Священник уточнил, что в честь святителя Луки будет освящен верхний храм, нижний – по-прежнему остается посвящен Великомученице Екатерине. Он также выразил уверенность, что жизнь симферопольского района Залесье, куда перевезены мощи святого, теперь преобразиться.Он напомнил, что мощи знаменитого крымского святого будут находиться в храме в Залесье до лета 2027 года, а затем вернутся в Свято-Троицкий женский монастырь, который сейчас находится на реконструкции.Мощи святителя Луки помогут в деле строительства храма Великомученицы Екатерины в Симферополе, где будет учреждено подворье Троицкого монастыря, заявил ранее в воскресенье журналистам епископ Русской православной церкви, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон после завершения божественной литургии и молебна у мощей святителя Луки в строящейся церкви.Ранее сообщалось, что в октябре в Симферополе состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор Симферополя. Это связано с подготовкой к масштабным мероприятиям в честь юбилея святителя Луки, который будет отмечаться в 2027 году. Торжества пройдут не только в Крыму и в других регионах России, связанных с жизнью святителя, но и за рубежом – в странах, где есть храмы, освященные в его честь.Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) – выдающийся хирург, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, профессор, духовный писатель.В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.В годы Великой Отечественной войны – консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Лауреат Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 годы – архиепископ Симферопольский и Крымский.Святитель Лука скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году. Традиционно к святому обращаются с просьбами об исцелении от болезней, благополучном восстановлении и помощи в учебе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Квартал Святителя Луки" изменит центр СимферополяСвятитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"Небесный врач Лука Крымский: чудеса, да и только
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святитель лука крымский (войно-ясенецкий), симферополь, симферопольская и крымская епархия, религия, рпц (русская православная церковь), новости крыма
Храм в симферопольском Залесье будет носить имя Святителя Луки
Строящийся храм в симферопольском районе Залесье будет носить имя Святителя Луки
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Верхний храм, строящийся в симферопольском районе Залесье, будет носить имя Святителя Луки и преобразит жизнь местных жителей. Об этом заявил и.о. руководителя пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии, иерей Антоний Камальдинов.
Мощи святителя Луки Крымского в воскресенье перенесли в строящийся храм Великомученицы Екатерины в микрорайоне Залесье в Симферополе. Утром в воскресенье в храме прошла божественная литургия. После – молебен у мощей святителя Луки.
"С этого дня по благословению Владыки этот храм называется в честь святого Апостола Евангелиста Луки – это уникальный храм для всей земли Тавриды, действительно историческое событие, на котором мы сегодня с вами присутствуем", – сказал отец Антоний.
Священник уточнил, что в честь святителя Луки будет освящен верхний храм, нижний – по-прежнему остается посвящен Великомученице Екатерине. Он также выразил уверенность, что жизнь симферопольского района Залесье, куда перевезены мощи святого, теперь преобразиться.
"Служба здесь сегодня прошла при таком большом стечении людей. Это говорит о том, что действительно люди будут стекаться сюда своими молитвами, своим славословием, своими благодарностями Святителю Луке, чтобы почтить его своим молитвенным участием. Надеемся и верим, что вообще жизнь района преобразится, потому что многие люди смогут прийти в любой удобный момент и молиться у мощей Святителя", – сказал отец Антоний.
Он напомнил, что мощи знаменитого крымского святого будут находиться в храме в Залесье до лета 2027 года, а затем вернутся в Свято-Троицкий женский монастырь, который сейчас находится на реконструкции
.
Мощи святителя Луки помогут в деле строительства храма
Великомученицы Екатерины в Симферополе, где будет учреждено подворье Троицкого монастыря, заявил ранее в воскресенье журналистам епископ Русской православной церкви, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон после завершения божественной литургии и молебна у мощей святителя Луки в строящейся церкви.
Ранее сообщалось, что в октябре в Симферополе состоялась церемония переноса мощей
святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор Симферополя. Это связано с подготовкой к масштабным мероприятиям в честь юбилея святителя Луки
, который будет отмечаться в 2027 году. Торжества пройдут не только в Крыму и в других регионах России, связанных с жизнью святителя, но и за рубежом – в странах, где есть храмы, освященные в его честь.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) – выдающийся хирург, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, профессор, духовный писатель.
В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.
В годы Великой Отечественной войны – консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Лауреат Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 годы – архиепископ Симферопольский и Крымский.
Святитель Лука скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году. Традиционно к святому обращаются с просьбами об исцелении от болезней, благополучном восстановлении и помощи в учебе.
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