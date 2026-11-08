https://crimea.ria.ru/20261108/kakie-ekzoticheskie-frukty-vyraschivayut-v-krymu-1160768651.html

Какие экзотические фрукты выращивают в Крыму

Какие экзотические фрукты выращивают в Крыму - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Какие экзотические фрукты выращивают в Крыму

Фермеры Крыма продолжат развивать направление, связанное с выращиванием субтропических растений, и масштабировать посадки для получения большего урожая... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T21:08

2026-11-08T21:08

2026-11-08T21:08

денис кратюк

сельское хозяйство

фрукты

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/03/1160770281_0:296:3113:2047_1920x0_80_0_0_292b2bfa7b599fb31993845c5bb8e654.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Фермеры Крыма продолжат развивать направление, связанное с выращиванием субтропических растений, и масштабировать посадки для получения большего урожая экзотических фруктов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Минсельхоза РК Денис Кратюк, отметив, что в фокус внимания сегодня попадают не только лимоны, но и папайя, мушмула, зизифус, а также хурма, которая для Крыма уже не является экзотом, однако ее родина – тропики Азии.Кратюк напомнил, что Крым в 2026 году заявил о своих удивительных лимонах на уровне страны, о них узнал даже президент, и хотя эти цитрусовые вовсе не крымская история с точки зрения климатической зоны, ее непременно следует продолжать в том формате, в котором она уже существует, сказал министр.Путину понравились крымские лимоныИ если гнаться за бананами с точки зрения их выращивания в Крыму бессмысленно, то вырастить нечто такое, что будет экономически оправдано и в реализации простым и понятным, необходимо, считает министр.В частности, популярными в Крыму успели стать такие привозные экзотические плоды, как фейхоа, мушмула и зизифусы – и все это, по словам Кратюка, реально вырастить в Крыму. Поучиться этому можно не только у тех фермеров, которые стали развивать это необычное для полуострова направление, но и у Никитского ботанического сада, сказал Кратюк.Также сосредоточиться можно на папайе, которую уже стали успешно выращивать в Крыму, отметил он.Также, по мнению Кратюка, в Крыму необходимо увеличивать площади под хурмой и инжиром."Хурма вообще для нас не экзот. И есть очень хорошие сорта, современные, которые можно получить в Крыму, размножить и на них опереться. Я считаю, что можно увеличить свободно закладку этой культуры. И обязательно инжир, который, мы видим, в переработке практически весь идет из Средний Азий, из Ирана", – сказал глава минсельхоза Крыма.Крымский фермер выращивает папайю: что для этого нужноКратюк подчеркнул, что в числе убедительных аргументов в пользу выращивания экзотов в Крыму – малая площадь под ними и достаточно высокая урожайность, а также, как правило, легкая и понятная продажа, поскольку переизбыток в республике не производят."Поэтому экзоты, я думаю, их просто нужно масштабировать... Мы мало на них сосредотачиваемся и вообще о них говорим, а их нужно добавить как обязательное направление поддержки и толкать. Так же как лаванда для всей страны – экзот, а мы к ней уже привыкли", – заключил он.Ранее Кратюк высказал мнение о том, что Крым спасет Россию от дефицита экзотических продуктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в КрымуАграрии Крыма до конца года получат 2,3 миллиарда рублей господдержкиВ Севастополе начался сбор тепличных огурцов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, сельское хозяйство, фрукты, крым