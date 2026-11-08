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Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии
Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии
В воскресенье, 8 ноября, на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T08:25
2026-11-08T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье, 8 ноября, на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, пояснили энергетики.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. По его словам, правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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новости крыма, крым, электроэнергия, электричество, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии

В Крыму ограничено потребление электроэнергии из-за аварии на магистральных сетях

08:25 08.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье, 8 ноября, на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Из-за аварии на магистральных сетях на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии", – сказано в сообщении.
Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, пояснили энергетики.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. По его словам, правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.
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Новости КрымаКрымЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
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