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Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии

Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии

В воскресенье, 8 ноября, на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T08:25

2026-11-08T08:25

2026-11-08T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье, 8 ноября, на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, пояснили энергетики.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. По его словам, правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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