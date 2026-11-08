https://crimea.ria.ru/20261108/iz-za-avarii-na-magistralnykh-setyakh-v-krymu-ogranicheno-potreblenie-elektroenergii-1160863602.html
Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии
Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии
В воскресенье, 8 ноября, на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T08:25
2026-11-08T08:25
2026-11-08T08:25
новости крыма
крым
электроэнергия
электричество
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_519b904fb6cc43dc414f0b99661e06a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье, 8 ноября, на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, пояснили энергетики.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. По его словам, правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c1e275dcc0ebcc1ce927285efe841215.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, электроэнергия, электричество, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии
В Крыму ограничено потребление электроэнергии из-за аварии на магистральных сетях