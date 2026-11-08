https://crimea.ria.ru/20261108/gde-zapravitsya-v-krymu-8-noyabrya-1160862898.html
Где заправиться в Крыму 8 ноября
Где заправиться в Крыму 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Где заправиться в Крыму 8 ноября
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 8 ноября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T07:34
2026-11-08T07:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 8 ноября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.С 14:00 купить бензин АИ-95 можно на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах полуострова, с 15:00 – в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, на ЮБК.Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru по мере поступления данных от нефтетрейдеров.В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где заправиться в Крыму 8 ноября
Где заправиться в Крыму 8 ноября – актуальные данные
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 8 ноября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
"Реализация моторного топлива 8 ноября осуществляется с 8:00 АИ-92, АИ-95, ДТ АЗС "АТАН", – сказано в сообщении.
С 14:00 купить бензин АИ-95 можно на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах полуострова, с 15:00 – в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, на ЮБК.
Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru
по мере поступления данных от нефтетрейдеров.
В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.
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