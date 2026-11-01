https://crimea.ria.ru/20261108/evropeyskiy-antitsiklon-idet-v-krym---pogoda-na-voskresene-1160854714.html

Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье

Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье

В воскресенье в Крым придет европейский антициклон, и принесет сухую прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T00:01

2026-11-08T00:01

2026-11-08T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым придет европейский антициклон, и принесет сухую прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4...6.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...8.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров опустятся до 0...+5, днем потеплеет до +9 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

евпатория

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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