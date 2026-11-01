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Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье
Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье
В воскресенье в Крым придет европейский антициклон, и принесет сухую прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T00:01
2026-11-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым придет европейский антициклон, и принесет сухую прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4...6.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...8.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров опустятся до 0...+5, днем потеплеет до +9 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым придет европейский антициклон, и принесет сухую прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье ночью местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег); днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, в горах -4…-7; днем +4…8; в горах -3…+2", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4...6.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...8.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров опустятся до 0...+5, днем потеплеет до +9 градусов.
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