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Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье
Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье
В воскресенье в Крым придет европейский антициклон, и принесет сухую прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T00:01
2026-11-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым придет европейский антициклон, и принесет сухую прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4...6.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...8.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров опустятся до 0...+5, днем потеплеет до +9 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 08.11.2026
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крым придет европейский антициклон, и принесет сухую прохладную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В воскресенье ночью местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег); днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, в горах -4…-7; днем +4…8; в горах -3…+2", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4...6.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...8.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров опустятся до 0...+5, днем потеплеет до +9 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
22:11Массированный удар по Киеву и первый снег в Крыму – главное за день
22:08Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября
21:5860-летнюю женщину сбили на "зебре" в Севастополе
21:4212 раненных при стрельбе в Кракове людей в критическом состоянии – власти 0:11
20:49В Крыму готовы выйти на производство орехов в промышленных масштабах
20:38Туск навал стрельбу в Кракове терактом: число жертв выросло – что известно 0:29
20:36Отбой ракетной опасности объявили в Крыму
20:15Найти компромисс: служба медиации Севастополя поможет в семейных спорах
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19:45Как Депутаты Госдумы России от Крыма реализуют молодежную политику
19:19Приют для опьяневших: как работает вытрезвитель в Симферополе
19:08Задержаны двое устроивших стрельбу в Кракове мужчин 0:09
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