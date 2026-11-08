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Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов
Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов
Более 600 тысяч абонентов остаются без света в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил утром в воскресенье глава областной военной администрации... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T10:43
2026-11-08T10:43
новости сво
днепропетровская область
блэкаут
новости
украина
удары по украине
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более 600 тысяч абонентов остаются без света в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил утром в воскресенье глава областной военной администрации Александр Ганжа.Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть не только Киев, но и другие крупные города Украины, в частности, Днепропетровск, Одессу, Кривой Рог. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, пишет РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховная Рада осталась без света, воды и теплаАварийные отключения света введены в пяти регионах УкраиныВ Киеве ввели экстренные отключения света
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новости сво, днепропетровская область, блэкаут, новости, украина, удары по украине, отключение электроэнергии
Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов

Без света остались более 600 тысяч абонентов в Днепропетровской области

10:43 08.11.2026
 
© РИА Новости КрымЛиния электропередачи
Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более 600 тысяч абонентов остаются без света в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил утром в воскресенье глава областной военной администрации Александр Ганжа.
"Более 600 тысяч потребителей остались без электричества в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах", – написал Ганжа в Telegram-канале.
Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть не только Киев, но и другие крупные города Украины, в частности, Днепропетровск, Одессу, Кривой Рог. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, пишет РИА Новости.
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