https://crimea.ria.ru/20261108/blekaut-v-dnepropetrovskoy-oblasti-bez-sveta-bolee-600-tysyach-abonentov-1160865564.html

Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов

Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов

Более 600 тысяч абонентов остаются без света в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил утром в воскресенье глава областной военной администрации... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T10:43

2026-11-08T10:43

2026-11-08T10:43

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удары по украине

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более 600 тысяч абонентов остаются без света в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил утром в воскресенье глава областной военной администрации Александр Ганжа.Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть не только Киев, но и другие крупные города Украины, в частности, Днепропетровск, Одессу, Кривой Рог. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, пишет РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховная Рада осталась без света, воды и теплаАварийные отключения света введены в пяти регионах УкраиныВ Киеве ввели экстренные отключения света

днепропетровская область

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, днепропетровская область, блэкаут, новости, украина, удары по украине, отключение электроэнергии