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Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов
Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов
Более 600 тысяч абонентов остаются без света в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил утром в воскресенье глава областной военной администрации... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T10:43
2026-11-08T10:43
2026-11-08T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более 600 тысяч абонентов остаются без света в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил утром в воскресенье глава областной военной администрации Александр Ганжа.Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть не только Киев, но и другие крупные города Украины, в частности, Днепропетровск, Одессу, Кривой Рог. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, пишет РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховная Рада осталась без света, воды и теплаАварийные отключения света введены в пяти регионах УкраиныВ Киеве ввели экстренные отключения света
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новости сво, днепропетровская область, блэкаут, новости, украина, удары по украине, отключение электроэнергии
Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов
Без света остались более 600 тысяч абонентов в Днепропетровской области