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Артиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Артиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ
Артиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Артиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж и три пункта управления беспилотниками ВСУ. Кадры работы российских военных показали в Минобороны... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T19:57
2026-11-08T19:57
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж и три пункта управления беспилотниками ВСУ. Кадры работы российских военных показали в Минобороны России."Расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделения 58 гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" в ходе ведения разведки местности на Ореховском направлении были выявлены блиндаж и три пункта управления БПЛА вооруженных сил Украины",– рассказали в ведомстве.Командованием было принято решение об их уничтожении. Координаты укреплений противника оперативно передали расчетам ствольной артиллерии 136 артиллерийского полка."Была цель такая, выявили противника – пункт БПЛА. Начали отрабатывать понему. Расчет БПЛА врага решил убежать. Его заметили тоже. Начали отрабатывать уже по нему. То есть, и пункт и личный состав был поражен нашей гаубицей", – рассказывает об эпизоде боевой работы на кадрах МО командир орудия с позывным "Гоча".В результате огневого поражения вражеские пункты управления дронами и блиндаж с личным составом подразделений противника были уничтожены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской областиРазведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской областиРазведчики группировки "Днепр" рассказали о своих боевых задачах
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео
Артиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ

Артиллеристы "Днепра" уничтожили блиндаж и три пункта управления дронами ВСУ

19:57 08.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж и три пункта управления беспилотниками ВСУ. Кадры работы российских военных показали в Минобороны России.
"Расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделения 58 гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" в ходе ведения разведки местности на Ореховском направлении были выявлены блиндаж и три пункта управления БПЛА вооруженных сил Украины",– рассказали в ведомстве.
Командованием было принято решение об их уничтожении. Координаты укреплений противника оперативно передали расчетам ствольной артиллерии 136 артиллерийского полка.
"Была цель такая, выявили противника – пункт БПЛА. Начали отрабатывать понему. Расчет БПЛА врага решил убежать. Его заметили тоже. Начали отрабатывать уже по нему. То есть, и пункт и личный состав был поражен нашей гаубицей", – рассказывает об эпизоде боевой работы на кадрах МО командир орудия с позывным "Гоча".
В результате огневого поражения вражеские пункты управления дронами и блиндаж с личным составом подразделений противника были уничтожены.
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