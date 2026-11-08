https://crimea.ria.ru/20261108/artilleristy-dnepra-byut-punkty-upravleniya-dronami-vsu-1160875390.html

Артиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ

Артиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Артиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж и три пункта управления беспилотниками ВСУ. Кадры работы российских военных показали в Минобороны... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T19:57

2026-11-08T19:57

2026-11-08T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж и три пункта управления беспилотниками ВСУ. Кадры работы российских военных показали в Минобороны России."Расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделения 58 гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" в ходе ведения разведки местности на Ореховском направлении были выявлены блиндаж и три пункта управления БПЛА вооруженных сил Украины",– рассказали в ведомстве.Командованием было принято решение об их уничтожении. Координаты укреплений противника оперативно передали расчетам ствольной артиллерии 136 артиллерийского полка."Была цель такая, выявили противника – пункт БПЛА. Начали отрабатывать понему. Расчет БПЛА врага решил убежать. Его заметили тоже. Начали отрабатывать уже по нему. То есть, и пункт и личный состав был поражен нашей гаубицей", – рассказывает об эпизоде боевой работы на кадрах МО командир орудия с позывным "Гоча".В результате огневого поражения вражеские пункты управления дронами и блиндаж с личным составом подразделений противника были уничтожены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской областиРазведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской областиРазведчики группировки "Днепр" рассказали о своих боевых задачах

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео