https://crimea.ria.ru/20261108/aktrisu-varley-vnesli-v-antirossiyskuyu-bazu-glavnogo-upravleniya-voennoy-razvedki-ukrainy-1160865915.html

Актрису Варлей внесли в антироссийскую базу главного управления военной разведки Украины

Актрису Варлей внесли в антироссийскую базу главного управления военной разведки Украины - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Актрису Варлей внесли в антироссийскую базу главного управления военной разведки Украины

Российская актриса Наталья Варлей попала в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления военной разведки Украины. Как пишет РИА Новости,... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T13:47

2026-11-08T13:47

2026-11-08T13:47

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Российская актриса Наталья Варлей попала в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления военной разведки Украины. Как пишет РИА Новости, соответствующая информация размещена на соответствующем ресурсе.Основанием для внесения артистки в базу ГУР указывается поддержка политики президента РФ Владимира Путина, российской спецоперации на Украине, посещение новых регионов России.Также в карточке Варлей на сайте ГУР указано, что в 2018 году она являлась доверенным лицом тогда еще кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина и является послом проекта "Народный фронт. Все для Победы!", собирающего средства для бойцов СВО.2 ноября стало известно, что в базу украинского ГУР внесли народного артиста РФ, ведущего телепрограммы "Поле чудес" Леонида Якубовича. До этого в антироссийской базе оказались двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик программ Илья Авербух и еще семеро российских фигуристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР УкраиныФигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за КрымаПереводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное управление разведки украины (гур), новости, украина