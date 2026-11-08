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Актрису Варлей внесли в антироссийскую базу главного управления военной разведки Украины - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Актрису Варлей внесли в антироссийскую базу главного управления военной разведки Украины
Актрису Варлей внесли в антироссийскую базу главного управления военной разведки Украины - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Актрису Варлей внесли в антироссийскую базу главного управления военной разведки Украины
Российская актриса Наталья Варлей попала в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления военной разведки Украины. Как пишет РИА Новости,... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T13:47
2026-11-08T13:47
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Российская актриса Наталья Варлей попала в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления военной разведки Украины. Как пишет РИА Новости, соответствующая информация размещена на соответствующем ресурсе.Основанием для внесения артистки в базу ГУР указывается поддержка политики президента РФ Владимира Путина, российской спецоперации на Украине, посещение новых регионов России.Также в карточке Варлей на сайте ГУР указано, что в 2018 году она являлась доверенным лицом тогда еще кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина и является послом проекта "Народный фронт. Все для Победы!", собирающего средства для бойцов СВО.2 ноября стало известно, что в базу украинского ГУР внесли народного артиста РФ, ведущего телепрограммы "Поле чудес" Леонида Якубовича. До этого в антироссийской базе оказались двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик программ Илья Авербух и еще семеро российских фигуристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР УкраиныФигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за КрымаПереводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
главное управление разведки украины (гур), новости, украина
Актрису Варлей внесли в антироссийскую базу главного управления военной разведки Украины

Актриса Варлей попала в антироссийскую базу главного управления военной разведки Украины

13:47 08.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкНаталья Варлей
Наталья Варлей - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Российская актриса Наталья Варлей попала в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления военной разведки Украины. Как пишет РИА Новости, соответствующая информация размещена на соответствующем ресурсе.
Основанием для внесения артистки в базу ГУР указывается поддержка политики президента РФ Владимира Путина, российской спецоперации на Украине, посещение новых регионов России.
Также в карточке Варлей на сайте ГУР указано, что в 2018 году она являлась доверенным лицом тогда еще кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина и является послом проекта "Народный фронт. Все для Победы!", собирающего средства для бойцов СВО.
2 ноября стало известно, что в базу украинского ГУР внесли народного артиста РФ, ведущего телепрограммы "Поле чудес" Леонида Якубовича. До этого в антироссийской базе оказались двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик программ Илья Авербух и еще семеро российских фигуристов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины
Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма
Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*
 
Главное управление разведки Украины (ГУР)НовостиУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
13:47Актрису Варлей внесли в антироссийскую базу главного управления военной разведки Украины
13:06На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ
12:55Нужны особые силы: владыка Тихон о мощах Луки и строительстве нового храма
12:31Впервые за 26 лет: рекордное число вспышек произошло на Солнце
12:09Отключения света в части Киева длятся до пяти суток
11:47На Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Кубани
11:32В Керчи ограничено водоснабжение из-за аварии на магистральных энергосетях
11:16Совершивший теракт в Кракове мужчина убил дома родителей и сестру
11:05Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фоном
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10:16Мощи Луки Крымского перенесли в строящийся храм в Симферополе
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07:57На трассе "Новороссия" после атаки ВСУ поврежден мост
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