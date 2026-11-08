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142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 08.11.2026
142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
Силы противовоздушной обороны РФ в течение ночи отразили новую серию ударов вражеских дронов по регионам России. Беспилотники уничтожались в том числе над... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T08:37
2026-11-08T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ в течение ночи отразили новую серию ударов вражеских дронов по регионам России. Беспилотники уничтожались в том числе над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, новости крыма, крым, азовское море, белгородская область, брянская область, курская область, калужская область, тульская область, орловская область, воронежская область, ростовская область, московская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России

142 беспилотника ВСУ уничтожили за ночь над Крымом и другими регионами России

08:37 08.11.2026
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ в течение ночи отразили новую серию ударов вражеских дронов по регионам России. Беспилотники уничтожались в том числе над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 142 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
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Украинские пожарные
08:27
ВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине
 
НовостиНовости КрымаКрымАзовское мореБелгородская областьБрянская областьКурская областьКалужская областьТульская областьОрловская областьВоронежская областьРостовская областьМосковская областьПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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Заголовок открываемого материала
09:03В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют
08:37142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
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