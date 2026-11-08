https://crimea.ria.ru/20261108/142-drona-vsu-likvidirovali-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1160863909.html
142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 08.11.2026
142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
Силы противовоздушной обороны РФ в течение ночи отразили новую серию ударов вражеских дронов по регионам России. Беспилотники уничтожались в том числе над... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T08:37
2026-11-08T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ в течение ночи отразили новую серию ударов вражеских дронов по регионам России. Беспилотники уничтожались в том числе над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
142 беспилотника ВСУ уничтожили за ночь над Крымом и другими регионами России