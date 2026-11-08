https://crimea.ria.ru/20261108/142-drona-vsu-likvidirovali-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1160863909.html

142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России

142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 08.11.2026

142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России

Силы противовоздушной обороны РФ в течение ночи отразили новую серию ударов вражеских дронов по регионам России. Беспилотники уничтожались в том числе над... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T08:37

2026-11-08T08:37

2026-11-08T08:37

новости

новости крыма

крым

азовское море

белгородская область

брянская область

курская область

калужская область

тульская область

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ в течение ночи отразили новую серию ударов вражеских дронов по регионам России. Беспилотники уничтожались в том числе над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261108/vs-rossii-udarili-esche-po-odnoy-elektropodstantsii-na-ukraine-1160863751.html

крым

азовское море

белгородская область

брянская область

курская область

калужская область

тульская область

орловская область

воронежская область

ростовская область

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, крым, азовское море, белгородская область, брянская область, курская область, калужская область, тульская область, орловская область, воронежская область, ростовская область, московская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)