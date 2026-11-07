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Задержаны двое устроивших стрельбу в Кракове мужчин
Задержаны двое устроивших стрельбу в Кракове мужчин - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Задержаны двое устроивших стрельбу в Кракове мужчин
Нападавших, устроивших стрельбу в Кракове, было двое, оба задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T19:08
2026-11-07T19:08
2026-11-07T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Нападавших, устроивших стрельбу в Кракове, было двое, оба задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции.Ранее полиция информировала, что в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу из проезжающего автомобиля. Позже полиция сообщила о пятерых погибших и более десяти раненых, среди которых полицейские.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261107/chislo-pogibshikh-pri-strelbe-v-krakove-uvelichilos-do-pyati---politsiya-1160858219.html
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Погоня за стрелявшим в центре Кракова
Погоня за стрелявшим в центре Кракова
2026-11-07T19:08
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польша, стрельба, новости, в мире, происшествия, полиция
Задержаны двое устроивших стрельбу в Кракове мужчин
Задержаны двое устроивших стрельбу в Кракове мужчин - полиция