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ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно
ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2026
ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно
ВСУ ночью атаковали Орловскую область ракетами и беспилотниками, в результате пострадали дома, складские и производственные помещения коммерческих предприятий в РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T09:49
2026-11-07T09:49
2026-11-07T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Орловскую область ракетами и беспилотниками, в результате пострадали дома, складские и производственные помещения коммерческих предприятий в Орле и близлежащих районах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Он уточнил, что на местах происшествия в данный момент работают экстренные службы и правоохранительные органы."Возгорание устранено, пострадавших нет. Принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений", – добавил губернатор.В октябре при ракетном ударе ВСУ по заводу в Советском районе Орла погибли пять человек. Тогда губернатор Клычков пообещал, что семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь и поддержка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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орловская область, орел, андрей клычков, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, новости, новости сво
ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно
В Орловской области при ракетной атаке пострадали дома и производственные помещения