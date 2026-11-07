https://crimea.ria.ru/20261107/vsu-atakovali-orlovskuyu-oblast-raketami-i-bpla-chto-izvestno-1160849395.html

ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно

ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2026

ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно

ВСУ ночью атаковали Орловскую область ракетами и беспилотниками, в результате пострадали дома, складские и производственные помещения коммерческих предприятий в РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T09:49

2026-11-07T09:49

2026-11-07T09:49

орловская область

орел

андрей клычков

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Орловскую область ракетами и беспилотниками, в результате пострадали дома, складские и производственные помещения коммерческих предприятий в Орле и близлежащих районах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Он уточнил, что на местах происшествия в данный момент работают экстренные службы и правоохранительные органы."Возгорание устранено, пострадавших нет. Принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений", – добавил губернатор.В октябре при ракетном ударе ВСУ по заводу в Советском районе Орла погибли пять человек. Тогда губернатор Клычков пообещал, что семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь и поддержка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

орловская область

орел

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, орел, андрей клычков, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, новости, новости сво