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ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно
ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2026
ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно
ВСУ ночью атаковали Орловскую область ракетами и беспилотниками, в результате пострадали дома, складские и производственные помещения коммерческих предприятий в РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T09:49
2026-11-07T09:49
орловская область
орел
андрей клычков
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Орловскую область ракетами и беспилотниками, в результате пострадали дома, складские и производственные помещения коммерческих предприятий в Орле и близлежащих районах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Он уточнил, что на местах происшествия в данный момент работают экстренные службы и правоохранительные органы."Возгорание устранено, пострадавших нет. Принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений", – добавил губернатор.В октябре при ракетном ударе ВСУ по заводу в Советском районе Орла погибли пять человек. Тогда губернатор Клычков пообещал, что семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь и поддержка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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орловская область, орел, андрей клычков, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, новости, новости сво
ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно

В Орловской области при ракетной атаке пострадали дома и производственные помещения

09:49 07.11.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Орловскую область ракетами и беспилотниками, в результате пострадали дома, складские и производственные помещения коммерческих предприятий в Орле и близлежащих районах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня ночью над Орловской областью уничтожены 3 ракеты и 3 БПЛА противника. В ходе террористической атаки частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий в городе Орле, а также три частных домовладения в районах региона", – сообщил Клычков в своем официальном канале в мессенджере МАКС.

Он уточнил, что на местах происшествия в данный момент работают экстренные службы и правоохранительные органы.
"Возгорание устранено, пострадавших нет. Принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений", – добавил губернатор.
В октябре при ракетном ударе ВСУ по заводу в Советском районе Орла погибли пять человек. Тогда губернатор Клычков пообещал, что семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь и поддержка.
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Орловская областьОрелАндрей КлычковАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБезопасностьНовостиНовости СВО
 
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