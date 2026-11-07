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ВС РФ запустили ракету-носитель с космическим аппаратом в интересах Минобороны
ВС РФ запустили ракету-носитель с космическим аппаратом в интересах Минобороны - РИА Новости Крым, 07.11.2026
ВС РФ запустили ракету-носитель с космическим аппаратом в интересах Минобороны
Космические войска РФ провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз – 2.1б" с космическим аппаратом с космодрома "Плесецк" в интересах Минобороны, РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Космические войска РФ провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз – 2.1б" с космическим аппаратом с космодрома "Плесецк" в интересах Минобороны, сообщили в военном ведомстве."С Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", – сообщили в Минобороны.Ранее, в августе, с космодрома Плесецк успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спутниковая группировка России достигла 400 аппаратовВКС России запустили ракету с космическим аппаратом в интересах МинобороныЗапуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика
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министерство обороны рф, новости, космос, космодром плесецк
ВС РФ запустили ракету-носитель с космическим аппаратом в интересах Минобороны
ВКС России запустили ракету "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны