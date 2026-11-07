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В Севастополе в субботу ввели график подачи электричества "2 через 6 часов" - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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В Севастополе в субботу ввели график подачи электричества "2 через 6 часов"
В Севастополе в субботу ввели график подачи электричества "2 через 6 часов" - РИА Новости Крым, 07.11.2026
В Севастополе в субботу ввели график подачи электричества "2 через 6 часов"
В Севастополе с утра субботы снова действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". Об возвращении временных ограничений предупредили... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T09:32
2026-11-07T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе с утра субботы снова действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". Об возвращении временных ограничений предупредили в Севастопольэнерго.Утоняется, что это вынужденная мера, которая необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме."До 10.00 будет включена 2-я очередь, остальные очереди частично отключены", – уточнили в Севастопольэнерго.В компании отметили, что энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера, в связи с чем ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части."При вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей. Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер может ввести дополнительные ограничения", – подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.Ранее в субботу глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила о введении в регионе веерных отключений электроснабжения из-за увеличения нагрузки на электросети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе в субботу ввели график подачи электричества "2 через 6 часов"

В Севастополе электричество начали давать по графику "2 через 6 часов"

09:32 07.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе с утра субботы снова действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". Об возвращении временных ограничений предупредили в Севастопольэнерго.

"В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения... Следуем графику "2 через 6", – сказано в сообщении организации в мессенджере МАКС.

Утоняется, что это вынужденная мера, которая необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
"До 10.00 будет включена 2-я очередь, остальные очереди частично отключены", – уточнили в Севастопольэнерго.
В компании отметили, что энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера, в связи с чем ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части.
"При вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей. Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер может ввести дополнительные ограничения", – подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.
Ранее в субботу глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила о введении в регионе веерных отключений электроснабжения из-за увеличения нагрузки на электросети.
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