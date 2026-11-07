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В Севастополе в субботу ввели график подачи электричества "2 через 6 часов"

В Севастополе в субботу ввели график подачи электричества "2 через 6 часов" - РИА Новости Крым, 07.11.2026

В Севастополе в субботу ввели график подачи электричества "2 через 6 часов"

В Севастополе с утра субботы снова действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". Об возвращении временных ограничений предупредили... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T09:32

2026-11-07T09:32

2026-11-07T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе с утра субботы снова действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". Об возвращении временных ограничений предупредили в Севастопольэнерго.Утоняется, что это вынужденная мера, которая необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме."До 10.00 будет включена 2-я очередь, остальные очереди частично отключены", – уточнили в Севастопольэнерго.В компании отметили, что энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера, в связи с чем ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части."При вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей. Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер может ввести дополнительные ограничения", – подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.Ранее в субботу глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила о введении в регионе веерных отключений электроснабжения из-за увеличения нагрузки на электросети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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