В Крыму бизнесмены могут получить субсидии на зарплаты работников в простое
В Крыму открыт прием заявок для получения субсидий на зарплаты работников в простое
12:00 07.11.2026 (обновлено: 12:14 07.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму начался отбор на получение субсидий для частичной компенсации расходов на оплату труда работников, находящихся в простое. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Получить субсидию имеют право организации и ИП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Крыма. Обязательным условием является представление информации в Службу занятости населения РК путем размещения отчета на Единой цифровой платформе "Работа России" о простое работников, отсутствии задолженностей перед региональным бюджетом, а также статуса иностранного агента или регистрации в оффшорных зонах", - уточнил глава региона.
Деньги можно потратить на возмещение части затрат на оплату времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, и уплату страховых взносов в период с 26 июня 2026 года.
Подать заявку можно только в электронной форме через государственную интегрированную информационную систему "Электронный бюджет". Для этого необходимо также приложить пакет документов, подтверждающих факт простоя и произведенные выплаты.
Подать заявку можно только в электронной форме через государственную интегрированную информационную систему "Электронный бюджет". Для этого необходимо также приложить пакет документов, подтверждающих факт простоя и произведенные выплаты.
В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.
12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Ранее сообщалось, что более 3,2 тысячи предприятий общественного питания, средств размещения и туристических фирм Крыма подали заявления на предоставление поддержки в условиях действия режима ЧС в регионе.
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