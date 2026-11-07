https://crimea.ria.ru/20261107/v-krymu-rabotniki-mogut-poluchit-subsidii-na-zarplaty-rabotnikov-v-prostoe-1160851656.html

В Крыму бизнесмены могут получить субсидии на зарплаты работников в простое

В Крыму бизнесмены могут получить субсидии на зарплаты работников в простое - РИА Новости Крым, 07.11.2026

В Крыму бизнесмены могут получить субсидии на зарплаты работников в простое

В Крыму начался отбор на получение субсидий для частичной компенсации расходов на оплату труда работников, находящихся в простое. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T12:00

2026-11-07T12:00

2026-11-07T12:14

крым

сергей аксенов

субсидии

выплаты и компенсации

новости крыма

бизнес

крымский бизнес

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму начался отбор на получение субсидий для частичной компенсации расходов на оплату труда работников, находящихся в простое. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Деньги можно потратить на возмещение части затрат на оплату времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, и уплату страховых взносов в период с 26 июня 2026 года.Подать заявку можно только в электронной форме через государственную интегрированную информационную систему "Электронный бюджет". Для этого необходимо также приложить пакет документов, подтверждающих факт простоя и произведенные выплаты.В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Ранее сообщалось, что более 3,2 тысячи предприятий общественного питания, средств размещения и туристических фирм Крыма подали заявления на предоставление поддержки в условиях действия режима ЧС в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортовПочти 24 тысячи предприятий Крыма получат господдержку в условиях режима ЧСВ Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, субсидии, выплаты и компенсации, новости крыма, бизнес, крымский бизнес