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В Крыму бизнесмены могут получить субсидии на зарплаты работников в простое - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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В Крыму бизнесмены могут получить субсидии на зарплаты работников в простое
В Крыму бизнесмены могут получить субсидии на зарплаты работников в простое - РИА Новости Крым, 07.11.2026
В Крыму бизнесмены могут получить субсидии на зарплаты работников в простое
В Крыму начался отбор на получение субсидий для частичной компенсации расходов на оплату труда работников, находящихся в простое. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T12:00
2026-11-07T12:14
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму начался отбор на получение субсидий для частичной компенсации расходов на оплату труда работников, находящихся в простое. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Деньги можно потратить на возмещение части затрат на оплату времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, и уплату страховых взносов в период с 26 июня 2026 года.Подать заявку можно только в электронной форме через государственную интегрированную информационную систему "Электронный бюджет". Для этого необходимо также приложить пакет документов, подтверждающих факт простоя и произведенные выплаты.В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Ранее сообщалось, что более 3,2 тысячи предприятий общественного питания, средств размещения и туристических фирм Крыма подали заявления на предоставление поддержки в условиях действия режима ЧС в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортовПочти 24 тысячи предприятий Крыма получат господдержку в условиях режима ЧСВ Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
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крым, сергей аксенов, субсидии, выплаты и компенсации, новости крыма, бизнес, крымский бизнес
В Крыму бизнесмены могут получить субсидии на зарплаты работников в простое

В Крыму открыт прием заявок для получения субсидий на зарплаты работников в простое

12:00 07.11.2026 (обновлено: 12:14 07.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму начался отбор на получение субсидий для частичной компенсации расходов на оплату труда работников, находящихся в простое. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Получить субсидию имеют право организации и ИП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Крыма. Обязательным условием является представление информации в Службу занятости населения РК путем размещения отчета на Единой цифровой платформе "Работа России" о простое работников, отсутствии задолженностей перед региональным бюджетом, а также статуса иностранного агента или регистрации в оффшорных зонах", - уточнил глава региона.
Деньги можно потратить на возмещение части затрат на оплату времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, и уплату страховых взносов в период с 26 июня 2026 года.

Подать заявку можно только в электронной форме через государственную интегрированную информационную систему "Электронный бюджет". Для этого необходимо также приложить пакет документов, подтверждающих факт простоя и произведенные выплаты.
В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.
12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Ранее сообщалось, что более 3,2 тысячи предприятий общественного питания, средств размещения и туристических фирм Крыма подали заявления на предоставление поддержки в условиях действия режима ЧС в регионе.
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КрымСергей АксеновСубсидииВыплаты и компенсацииНовости КрымаБизнесКрымский бизнес
 
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