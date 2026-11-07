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В Крыму первый снег выпал прямо на зеленую листву: какой погоды ждать в ноябре
В Крыму первый снег выпал прямо на зеленую листву: какой погоды ждать в ноябре - РИА Новости Крым, 07.11.2026
В Крыму первый снег выпал прямо на зеленую листву: какой погоды ждать в ноябре
Холодные вторжения в Крыму в ноябре бывают очень часто, но последний месяц осени диктует переменчивую погоду, скоро ночной минус сменится на плюс даже в горах... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T18:35
2026-11-07T18:35
2026-11-07T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Холодные вторжения в Крыму в ноябре бывают очень часто, но последний месяц осени диктует переменчивую погоду, скоро ночной минус сменится на плюс даже в горах. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам Любецкой, вторжение активных циклонов с севера – типичный процесс для Крыма в ноябре, движутся холодные массы сюда очень часто, и арктический холодный фронтальный раздел, проходящий сегодня через территорию Крыма, один из них.Поэтому к вечеру субботу в Симферополе, Почтовом и Белогорске еще идет мокрый снег, но на Ангарском перевале уже твердые осадки, а на Ай-Петри уже снега нет, говорит глава Крымского гидрометцентра."Погода так многообразна, что в 1936 году в этот день в Симферополе было 26 градусов тепла, а совсем давно, в 2020-м, 7 градусов мороза. Сегодня такого мороза у нас не ожидается, мы видим, что температура воздуха в Симферополе + 2 градуса, ночная будет +2-3 градуса в степных и предгорных районах Крыма", – сказала Любецкая.В горах, однако, в воскресенье еще сохранится мороз до -4... -7 градусов, а на побережье температура воздуха положительная – 2-3 градуса тепла, добавила синоптик."Вот такая вот нормальная ноябрьская погода, последний месяц осени диктует нам такую переменчивую погоду. И в середине недели, с вторника – среды, уже потеплеет. Днем будет +7... +12, ночные температуры тоже достаточно высокие: +3... +8 градусов тепла", –заключила Любецкая.9 и 10 ноября, по данным крымского гидрометцентра, осадков в Крыму не ожидается, ветер ослабеет, ночная температура воздуха существенно не изменится, а дневная повысится до +7…+12 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым придут морозы Рекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадков На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, крым, новости крыма
В Крыму первый снег выпал прямо на зеленую листву: какой погоды ждать в ноябре
В Крыму выпал первый снег - что будет с погодой из-за циклона с севера
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым.
Холодные вторжения в Крыму в ноябре бывают очень часто, но последний месяц осени диктует переменчивую погоду, скоро ночной минус сменится на плюс даже в горах. Об этом РИА Новости Крым
сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
По словам Любецкой, вторжение активных циклонов с севера – типичный процесс для Крыма в ноябре, движутся холодные массы сюда очень часто, и арктический холодный фронтальный раздел, проходящий сегодня через территорию Крыма, один из них.
"Но сильных осадков, сильного снега и сильных дождей на побережье морей он не дает, потому что контраст температуры недостаточно низкий. Температура воздуха на высоте 1,5 километра, который формирует температуру у земли, всего лишь +6 градусов", – сказала Любецкая.
Поэтому к вечеру субботу в Симферополе, Почтовом и Белогорске еще идет мокрый снег, но на Ангарском перевале уже твердые осадки, а на Ай-Петри уже снега нет, говорит глава Крымского гидрометцентра.
"Погода так многообразна, что в 1936 году в этот день в Симферополе было 26 градусов тепла, а совсем давно, в 2020-м, 7 градусов мороза. Сегодня такого мороза у нас не ожидается, мы видим, что температура воздуха в Симферополе + 2 градуса, ночная будет +2-3 градуса в степных и предгорных районах Крыма", – сказала Любецкая.
В горах, однако, в воскресенье еще сохранится мороз до -4... -7 градусов, а на побережье температура воздуха положительная – 2-3 градуса тепла, добавила синоптик.
"Вот такая вот нормальная ноябрьская погода, последний месяц осени диктует нам такую переменчивую погоду. И в середине недели, с вторника – среды, уже потеплеет. Днем будет +7... +12, ночные температуры тоже достаточно высокие: +3... +8 градусов тепла", –заключила Любецкая.
9 и 10 ноября, по данным крымского гидрометцентра, осадков в Крыму не ожидается, ветер ослабеет, ночная температура воздуха существенно не изменится, а дневная повысится до +7…+12 градусов.
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