https://crimea.ria.ru/20261107/v-krymu-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1160847270.html

В Крыму объявлено экстренное предупреждение

В Крыму объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 07.11.2026

В Крыму объявлено экстренное предупреждение

В Крыму в субботу, 7 ноября, объявлено экстренное предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T07:25

2026-11-07T07:25

2026-11-07T07:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу, 7 ноября, объявлено экстренное предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на дорогах, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.Спасатели рекомендуют в такую погоду не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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