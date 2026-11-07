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В Крыму объявлено экстренное предупреждение
В Крыму объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 07.11.2026
В Крыму объявлено экстренное предупреждение
В Крыму в субботу, 7 ноября, объявлено экстренное предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T07:25
2026-11-07T07:25
2026-11-07T07:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу, 7 ноября, объявлено экстренное предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на дорогах, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.Спасатели рекомендуют в такую погоду не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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В Крыму объявлено экстренное предупреждение
На Южный берег Крыма обрушится сильный ветер - объявлено экстренное предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу, 7 ноября, объявлено экстренное предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"Экстренное предупреждение. Днем и до конца суток 7 ноября в горах Крыма и на ЮБК ожидается усиление северо-западного ветра 18-23 м/с", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на дорогах, особенно на участках горных перевалов.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
Спасатели рекомендуют в такую погоду не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними машины.
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