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В Крыму готовы выйти на производство орехов в промышленных масштабах

В Крыму готовы выйти на производство орехов в промышленных масштабах - РИА Новости Крым, 07.11.2026

В Крыму готовы выйти на производство орехов в промышленных масштабах

Крым готов выйти на производство орехов в промышленных масштабах и обеспечивать ими всю страну. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T20:49

2026-11-07T20:49

2026-11-07T20:49

денис кратюк

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орехи

миндаль

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Крым готов выйти на производство орехов в промышленных масштабах и обеспечивать ими всю страну. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Минсельхоза РК Денис Кратюк.Он отметил, что миндаль – крымская культура, причем местный сорт Никитского ботсада "Форос" – это орех с самым крупный в мире ядром миндаля, добавил Кратюк."И у нас есть растения возрастные – старше 60 и даже, наверное, 80 лет деревья, – которые себя чувствуют отлично. Причем зона для других растений практически непобедимая, типа Черноморского района. То есть там реально можно заниматься... Главное не отпускать, поддерживать любым способом, тогда это все получится", – сказал Кратюк.Главное в производстве такого ореха, как миндаль, по словам Кратюка, это механизировать ряд процессов. В их числе: уборка урожая, которая должна быть быстрой, а также удаление околоплодника, в котором слишком много влаги, и выборка ядра – его следует сразу же подсушить и потому хранить в вакууме, тогда он доедет куда угодно, сказал министр."Бездонный рынок с точки зрения ореха, потому что мы понимаем, что его покупать и покупать будет вся страна. Потому что это и кондитерка, прежде всего это пищевая, и сувенирка, которая также идет с хорошим объемом", – резюмировал глава Минсельхоза РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей Аграрии Крыма до конца года получат 2,3 миллиарда рублей господдержки Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства

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денис кратюк, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, орехи, миндаль, сельское хозяйство