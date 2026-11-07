https://crimea.ria.ru/20261107/v-alushte-vveli-veernoe-otklyuchenie-sveta-1160848882.html

В Алуште ввели веерное отключение света

В Алуште ввели веерное отключение света - РИА Новости Крым, 07.11.2026

В Алуште ввели веерное отключение света

В Алуште из-за увеличения нагрузки на электросети и недостаточности имеющихся мощностей вводится веерное отключение электроснабжения. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T09:05

2026-11-07T09:05

2026-11-07T09:05

крым

алушта

галина огнева

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

электросети крыма

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште из-за увеличения нагрузки на электросети и недостаточности имеющихся мощностей вводится веерное отключение электроснабжения. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.Глава администрации призвала отнестись к ситуации с пониманием и доверять исключительно официальным источникам информации.Накануне в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Алушты предупреждали, что из-за ограничений подачи электроэнергии при отключениях света будут останавливаться котельные. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сложной ситуации с энергоснабжением в республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште включили отопление в жилых домахНовости Крыма и Севастополя на утро 7 ноябряЭнергосистема Крыма: обстановка к 7 ноября

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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