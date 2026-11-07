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В Алуште ввели веерное отключение света - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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В Алуште ввели веерное отключение света
В Алуште ввели веерное отключение света - РИА Новости Крым, 07.11.2026
В Алуште ввели веерное отключение света
В Алуште из-за увеличения нагрузки на электросети и недостаточности имеющихся мощностей вводится веерное отключение электроснабжения. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T09:05
2026-11-07T09:05
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галина огнева
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште из-за увеличения нагрузки на электросети и недостаточности имеющихся мощностей вводится веерное отключение электроснабжения. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.Глава администрации призвала отнестись к ситуации с пониманием и доверять исключительно официальным источникам информации.Накануне в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Алушты предупреждали, что из-за ограничений подачи электроэнергии при отключениях света будут останавливаться котельные. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сложной ситуации с энергоснабжением в республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште включили отопление в жилых домахНовости Крыма и Севастополя на утро 7 ноябряЭнергосистема Крыма: обстановка к 7 ноября
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В Алуште ввели веерное отключение света

В Алуште ввели веерное отключение света

09:05 07.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште из-за увеличения нагрузки на электросети и недостаточности имеющихся мощностей вводится веерное отключение электроснабжения. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.

"По информации "Крымэнерго", в связи с увеличением нагрузки на электросети и недостаточностью имеющихся мощностей на территории всего муниципалитета вводится веерное отключение электроснабжения", – отметила мэр.

Глава администрации призвала отнестись к ситуации с пониманием и доверять исключительно официальным источникам информации.
Накануне в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Алушты предупреждали, что из-за ограничений подачи электроэнергии при отключениях света будут останавливаться котельные.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сложной ситуации с энергоснабжением в республике.
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