https://crimea.ria.ru/20261107/v-alushte-vveli-veernoe-otklyuchenie-sveta-1160848882.html
В Алуште ввели веерное отключение света
В Алуште ввели веерное отключение света - РИА Новости Крым, 07.11.2026
В Алуште ввели веерное отключение света
В Алуште из-за увеличения нагрузки на электросети и недостаточности имеющихся мощностей вводится веерное отключение электроснабжения. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T09:05
2026-11-07T09:05
2026-11-07T09:05
крым
алушта
галина огнева
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1d/1127843140_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_15c2a125a0de86812aa7bd1d6db9e778.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште из-за увеличения нагрузки на электросети и недостаточности имеющихся мощностей вводится веерное отключение электроснабжения. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.Глава администрации призвала отнестись к ситуации с пониманием и доверять исключительно официальным источникам информации.Накануне в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Алушты предупреждали, что из-за ограничений подачи электроэнергии при отключениях света будут останавливаться котельные. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сложной ситуации с энергоснабжением в республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште включили отопление в жилых домахНовости Крыма и Севастополя на утро 7 ноябряЭнергосистема Крыма: обстановка к 7 ноября
крым
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1d/1127843140_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c299ed2cd8346ca4e0990ca7766f56f1.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, алушта, галина огнева, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
В Алуште ввели веерное отключение света
В Алуште ввели веерное отключение света