https://crimea.ria.ru/20261107/umerla-lidiya-fedoseeva-shukshina-1160493039.html
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина
Умерла Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, ей было 88 лет. О кончине сообщила ее дочь Мария Шукшина. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T12:01
2026-11-07T12:01
2026-11-07T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Умерла Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, ей было 88 лет. О кончине сообщила ее дочь Мария Шукшина.Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище, пишет РИА Новости со ссылкой на ее дочь Ольгу. Она уточнила, что церемония прощания с народной артисткой РСФСР пройдет в Кунцевском зале во вторник.В середине октября появилась информация о том, что актриса находится в больнице и продолжает проходить курс лечения. Позже в СМИ сообщалось, что Федосеева-Шукшина якобы находится в медикаментозной коме из-за ухудшения состояния и дышит с помощью аппарата ИВЛ.Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (актерская мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). С 1974 по 1993 годы служила в Театре-студии киноактера в Москве. В кино она снялась более чем в 100 картинах, среди которых "Два капитана" (1955), "Спасите наши души" (1960), "Калина красная" (1973), "Вам и не снилось" (1980), "Личная жизнь королевы" (1993), "Графиня Шереметева" (1994) и многие другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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утраты, память, ссср, кино, культура, лидия федосеева-шукшина, новости, россия, театр
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина
Не стало народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной
12:01 07.11.2026 (обновлено: 12:39 07.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Умерла Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, ей было 88 лет. О кончине сообщила ее дочь Мария Шукшина.
"Умерла моя мама. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!" — написала она в своем Telegram-канале.
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище, пишет РИА Новости со ссылкой на ее дочь Ольгу. Она уточнила, что церемония прощания с народной артисткой РСФСР пройдет в Кунцевском зале во вторник.
В середине октября появилась информация о том, что актриса находится в больнице и продолжает проходить курс лечения. Позже в СМИ сообщалось, что Федосеева-Шукшина якобы находится в медикаментозной коме из-за ухудшения состояния и дышит с помощью аппарата ИВЛ.
Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (актерская мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). С 1974 по 1993 годы служила в Театре-студии киноактера в Москве. В кино она снялась более чем в 100 картинах, среди которых "Два капитана" (1955), "Спасите наши души" (1960), "Калина красная" (1973), "Вам и не снилось" (1980), "Личная жизнь королевы" (1993), "Графиня Шереметева" (1994) и многие другие.
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