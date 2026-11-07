Рейтинг@Mail.ru
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261107/umerla-lidiya-fedoseeva-shukshina-1160493039.html
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина
Умерла Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, ей было 88 лет. О кончине сообщила ее дочь Мария Шукшина. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T12:01
2026-11-07T12:39
утраты
память
ссср
кино
культура
лидия федосеева-шукшина
новости
россия
театр
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1b/1160563800_0:269:2048:1421_1920x0_80_0_0_805349e2bee6e30960104e8261c6c29c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Умерла Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, ей было 88 лет. О кончине сообщила ее дочь Мария Шукшина.Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище, пишет РИА Новости со ссылкой на ее дочь Ольгу. Она уточнила, что церемония прощания с народной артисткой РСФСР пройдет в Кунцевском зале во вторник.В середине октября появилась информация о том, что актриса находится в больнице и продолжает проходить курс лечения. Позже в СМИ сообщалось, что Федосеева-Шукшина якобы находится в медикаментозной коме из-за ухудшения состояния и дышит с помощью аппарата ИВЛ.Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (актерская мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). С 1974 по 1993 годы служила в Театре-студии киноактера в Москве. В кино она снялась более чем в 100 картинах, среди которых "Два капитана" (1955), "Спасите наши души" (1960), "Калина красная" (1973), "Вам и не снилось" (1980), "Личная жизнь королевы" (1993), "Графиня Шереметева" (1994) и многие другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261107/lidiya-fedoseeva-shukshina-biografiya-1129354351.html
ссср
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1b/1160563800_0:77:2048:1613_1920x0_80_0_0_551c65c1a3dbfc37fcd28806e3ccfedc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, память, ссср, кино, культура, лидия федосеева-шукшина, новости, россия, театр
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина

Не стало народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной

12:01 07.11.2026 (обновлено: 12:39 07.11.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Умерла Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, ей было 88 лет. О кончине сообщила ее дочь Мария Шукшина.
"Умерла моя мама. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!" — написала она в своем Telegram-канале.
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище, пишет РИА Новости со ссылкой на ее дочь Ольгу. Она уточнила, что церемония прощания с народной артисткой РСФСР пройдет в Кунцевском зале во вторник.
В середине октября появилась информация о том, что актриса находится в больнице и продолжает проходить курс лечения. Позже в СМИ сообщалось, что Федосеева-Шукшина якобы находится в медикаментозной коме из-за ухудшения состояния и дышит с помощью аппарата ИВЛ.
Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (актерская мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). С 1974 по 1993 годы служила в Театре-студии киноактера в Москве. В кино она снялась более чем в 100 картинах, среди которых "Два капитана" (1955), "Спасите наши души" (1960), "Калина красная" (1973), "Вам и не снилось" (1980), "Личная жизнь королевы" (1993), "Графиня Шереметева" (1994) и многие другие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
12:03
Лидия Федосеева-Шукшина: биография
УтратыПамятьСССРКиноКультураЛидия Федосеева-ШукшинаНовостиРоссияТеатр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17На Украине выдвинули неожиданное условие для участие в саммите G20
13:01Новости СВО: армия России продвинулась и сократила ряды ВСУ на 1155 боевиков
12:39Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
12:22ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона
12:13Крымский мост: к полудню субботы очередь увеличилась в три раза
12:01Умерла Лидия Федосеева-Шукшина
12:00В Крыму бизнесмены могут получить субсидии на зарплаты работников в простое
11:41С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве
11:20Севастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам
10:59Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко
10:41Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"
10:29Соединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области
10:03Два дома сгорели в Севастополе при ночной атаке БПЛА – что известно
09:55Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" разбиты в Киеве
09:49ВСУ атаковали Орловскую область ракетами и БПЛА: что известно
09:32В Севастополе в субботу ввели график подачи электричества "2 через 6 часов"
09:19Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
09:05В Алуште ввели веерное отключение света
08:53411 беспилотников уничтожили за ночь над Крымом и еще 10 регионами России
08:45Новости Крыма и Севастополя на утро 7 ноября
Лента новостейМолния