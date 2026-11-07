https://crimea.ria.ru/20261107/u-zelenskogo-isterika-pochemu-ego-ispugali-novosti-o-pytochnykh-pod-kievom-1160854805.html

У Зеленского истерика: почему его испугали новости о пыточных под Киевом

У Зеленского истерика: почему его испугали новости о пыточных под Киевом - РИА Новости Крым, 07.11.2026

У Зеленского истерика: почему его испугали новости о пыточных под Киевом

Глава киевского режима Владимир Зеленский был осведомлен о существовании пыточных тюрем на Украине. И теперь он бьется в истерике из-за того, что информация об... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T14:38

2026-11-07T14:38

2026-11-07T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский был осведомлен о существовании пыточных тюрем на Украине. И теперь он бьется в истерике из-за того, что информация об этом стала достоянием гласности, поскольку четко разделяет, что нужно говорить на публику, и что нет. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Он отметил, что теперь Киев всеми доступными способами, в том числе через подконтрольные СМИ, пытается замять ситуацию с тайной пыточной под Киевом."Я уверен, что Зеленский прекрасно информирован о существовании подобных механизмов принуждения. Он четко разделяет то, что нужно говорить на публику, и то, что необходимо знать лично. На публику он, разумеется, никогда в этом не признается", – сказал Мирошник РИА Новости.По его словам, недавний бунт в Петропавловской Борщаговке наглядно продемонстрировал, насколько болезненным является всплеск публичной информации на эту тему.Теперь глава киевского режима и его клика прикладывают максимум усилий для того, чтобы, с одной стороны, наказать тех, из-за кого информация о пыточных была вскрыта и разгорелся скандал, а с другой, оперативно замять ситуацию, в том числе с привлечением подконтрольных СМИ, добавил Мирошник.Таким образом, по словам Мирошника, украинская диктатура в своем расцвете использует все доступные ей инструменты для подчинения общества, полностью игнорируя права человека и демократические нормы.Мирошник отметил, что суд довольно быстро арестовал женщину-медика Валентину Молодую, которая была на месте инцидента. Параллельно СБУ начала розыск местных жителей, которые участвовали в протесте или просто проходили мимо, отметил посол.Столкновения под Киевом из-за пыточной тюрьмы "Азова"*В понедельник стало известно, что вооруженные люди, предположительно, военнослужащие нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части (СЗЧ), пытают и избивают их. Вечером возле дома собрались люди. Они потребовали отпустить удерживаемых.Глава нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военных, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.Акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы. В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали. Один из заключенных оказался 14-летним подростком, сообщали СМИ. На место прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов**.*запрещенная в России террористическая организация** внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из КрымаУкраина воюет не только с Россией – экспертПочему ни один президент Украины не заключит мир с Россией – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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