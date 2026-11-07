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У Крымского моста растут очереди с обеих сторон пролива - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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У Крымского моста растут очереди с обеих сторон пролива
У Крымского моста растут очереди с обеих сторон пролива - РИА Новости Крым, 07.11.2026
У Крымского моста растут очереди с обеих сторон пролива
К обеду субботы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи и появился затор на въезде в Крым. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T14:09
2026-11-07T14:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. К обеду субботы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи и появился затор на въезде в Крым. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Затор на выезде из Крыма начал образовываться в 9 утра. Тогда проезда ждали 80 авто. К полудню в пробке скопилось уже 240 машин. Проезд со стороны Тамани был свободным.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
У Крымского моста растут очереди с обеих сторон пролива

Обстановка у Крымского моста: к обеду субботы очереди выросли с обеих сторон

14:09 07.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. К обеду субботы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи и появился затор на въезде в Крым. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.
Затор на выезде из Крыма начал образовываться в 9 утра. Тогда проезда ждали 80 авто. К полудню в пробке скопилось уже 240 машин. Проезд со стороны Тамани был свободным.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 70 транспортных средств. Со стороны Керчи стоят 270 автомобилей. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
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