https://crimea.ria.ru/20261107/u-krymskogo-mosta-rastut-ocheredi-s-obeikh-storon-proliva-1160854390.html

У Крымского моста растут очереди с обеих сторон пролива

У Крымского моста растут очереди с обеих сторон пролива - РИА Новости Крым, 07.11.2026

У Крымского моста растут очереди с обеих сторон пролива

К обеду субботы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи и появился затор на въезде в Крым. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T14:09

2026-11-07T14:09

2026-11-07T14:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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керчь

тамань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. К обеду субботы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи и появился затор на въезде в Крым. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Затор на выезде из Крыма начал образовываться в 9 утра. Тогда проезда ждали 80 авто. К полудню в пробке скопилось уже 240 машин. Проезд со стороны Тамани был свободным.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

керчь

тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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