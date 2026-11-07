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Туск навал стрельбу в Кракове терактом: число жертв выросло – что известно
Туск навал стрельбу в Кракове терактом: число жертв выросло – что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Туск навал стрельбу в Кракове терактом: число жертв выросло – что известно
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре Кракова с погибшими и ранеными терактом – число жертв его выросло до шести по данным местной... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T20:38
2026-11-07T20:38
2026-11-07T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре Кракова с погибшими и ранеными терактом – число жертв его выросло до шести по данным местной полиции.Он также призвал всех политиков "не играть этой трагедией"."Мы выясним все обстоятельства этого преступления", – заявил премьер.В данный момент Туск направляется в Краков, куда также отправился глава МВД. Об этом сообщили пресс-секретари правительства и министерства Адам Шлапка и Каролина Галецкая. Известно также, что по распоряжению Туска в Краков выехал директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.В польской полиции к этому времени сообщают, что число жертв выросло до шести человек.Также в полиции Малопольского воеводства опровергли ранее распространенные сведения о гибели одного полицейского во время перестрелки и о том, что стрелявших было двое.Уточняется, что стрелку 25 лет."Открывший стрельбу на Главном рынке в Кракове является гражданином Республики Польша", – уточнили в полиции.По данным Польского радио, в машине нападавшего было много боеприпасов, а огонь он вел из длинноствольного оружия военного образца.Ранее в полиции сообщили, что в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу из проезжающего автомобиля. Позже в ведомстве рассказали о пятерых погибших и более десяти раненых, среди которых двое полицейских. Некоторое время спустя представитель полиции заявил о задержании двоих нападавших, один из которых был ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Момент стрельбы в центре Кракова попал на видео
Момент стрельбы в центре Кракова попал на видео
2026-11-07T20:38
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РИА Новости Крым
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польша, стрельба, происшествия, в мире, новости, дональд туск, видео
Туск навал стрельбу в Кракове терактом: число жертв выросло – что известно
Жертв стрельбы в Кракове стало больше - что известно к этому часу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре Кракова с погибшими и ранеными терактом – число жертв его выросло до шести по данным местной полиции.
"Министр внутренних дел держит меня в курсе ситуации в Кракове после трагической стрельбы. Полиция выясняет причины и обстоятельства теракта", – написал Туск в соцсети X.
Он также призвал всех политиков "не играть этой трагедией".
"Мы выясним все обстоятельства этого преступления", – заявил премьер.
В данный момент Туск направляется в Краков, куда также отправился глава МВД. Об этом сообщили пресс-секретари правительства и министерства Адам Шлапка и Каролина Галецкая. Известно также, что по распоряжению Туска в Краков выехал директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.
В польской полиции к этому времени сообщают, что число жертв выросло до шести человек.
"На данный момент подтверждено шесть жертв сегодняшнего нападения на Рыночной площади", – сказали в ведомстве.
Также в полиции Малопольского воеводства опровергли ранее распространенные сведения о гибели одного полицейского во время перестрелки и о том, что стрелявших было двое.
"Мы опровергаем информацию о гибели полицейского, а также о втором виновнике. Единственный известный виновник инцидента находится в руках полиции", – говорится в сообщении полиции.
Уточняется, что стрелку 25 лет.
"Открывший стрельбу на Главном рынке в Кракове является гражданином Республики Польша", – уточнили в полиции.
По данным Польского радио, в машине нападавшего было много боеприпасов, а огонь он вел из длинноствольного оружия военного образца.
Ранее в полиции сообщили, что в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу из проезжающего автомобиля. Позже в ведомстве рассказали о пятерых погибших и более десяти раненых, среди которых двое полицейских. Некоторое время спустя представитель полиции заявил о задержании двоих нападавших, один из которых был ранен.
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