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Туск навал стрельбу в Кракове терактом: число жертв выросло – что известно

Туск навал стрельбу в Кракове терактом: число жертв выросло – что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Туск навал стрельбу в Кракове терактом: число жертв выросло – что известно

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре Кракова с погибшими и ранеными терактом – число жертв его выросло до шести по данным местной... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T20:38

2026-11-07T20:38

2026-11-07T20:38

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дональд туск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре Кракова с погибшими и ранеными терактом – число жертв его выросло до шести по данным местной полиции.Он также призвал всех политиков "не играть этой трагедией"."Мы выясним все обстоятельства этого преступления", – заявил премьер.В данный момент Туск направляется в Краков, куда также отправился глава МВД. Об этом сообщили пресс-секретари правительства и министерства Адам Шлапка и Каролина Галецкая. Известно также, что по распоряжению Туска в Краков выехал директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.В польской полиции к этому времени сообщают, что число жертв выросло до шести человек.Также в полиции Малопольского воеводства опровергли ранее распространенные сведения о гибели одного полицейского во время перестрелки и о том, что стрелявших было двое.Уточняется, что стрелку 25 лет."Открывший стрельбу на Главном рынке в Кракове является гражданином Республики Польша", – уточнили в полиции.По данным Польского радио, в машине нападавшего было много боеприпасов, а огонь он вел из длинноствольного оружия военного образца.Ранее в полиции сообщили, что в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу из проезжающего автомобиля. Позже в ведомстве рассказали о пятерых погибших и более десяти раненых, среди которых двое полицейских. Некоторое время спустя представитель полиции заявил о задержании двоих нападавших, один из которых был ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Момент стрельбы в центре Кракова попал на видео Момент стрельбы в центре Кракова попал на видео 2026-11-07T20:38 true PT0M29S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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