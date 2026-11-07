https://crimea.ria.ru/20261107/tramp-anonsiroval-masshtabnoe-mirnoe-soglashenie-po-ukraine--chto-eto-budet-1160856719.html
Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет
Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет
Некий договор в рамках процесса урегулирования конфликта по итогам трехсторонних переговоров России, Америки и Украины в Абу-Даби может быть заключен, однако он РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T17:20
2026-11-07T17:20
2026-11-07T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Некий договор в рамках процесса урегулирования конфликта по итогам трехсторонних переговоров России, Америки и Украины в Абу-Даби может быть заключен, однако он не будет ратифицирован конгрессом США, то есть может быть отменен исполнительной властью, которая придет к власти после Дональда Трампа. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.На днях президент США Дональд Трамп после встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.По мнению Дудакова, некий договор по итогам в том числе трехсторонних переговоров в Абу-Даби действительно может быть заключен, поскольку Трампу сегодня очень важно "хоть какой-то гештальт закрыть", чтобы поправить свое политическое реноме."Потому что, когда демократы официально вступят в полномочия в январе, там будет уже столько расследований, что вести какие-то переговоры будет крайне тяжело", – отметил Дудаков, комментируя тему в подкасте.Испытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-ДабиОднако этот документ в США не будет ратифицирован на уровне страны, поскольку считать, что Конгресс его одобрит, – фантазии, уверен эксперт."И в старом бы созыве этого не случилось, а в новом тем более, – сказал Дудаков. – Ратификация - это 2/3 в Сенате. Ну, этого точно не будет. Если даже иранскую сделку ядерную в свое время не ратифицировали, сейчас уж тем более. То есть это будет договор на уровне исполнительной власти. Что означает, что следующая исполнительная власть его может отменить в любой момент. Нужно быть к этому готовыми", – сказал Дудаков.Безусловно, пока у власти в США Дональд Трамп логично с ним вести коммуникацию и поддерживать хоть какой-то диалог с американской властью. Тем не менее уже сегодня ясно, что в части серьезных договоренностей о новой структуре безопасности в Европе России следует ориентироваться на 2029 год, считает американист."Кто бы что ни говорил, мы понимаем, что внешняя политика в целом в ведении исполнительной власти. Но будет сложно, конечно, Трампу в особенности, общаться. То есть по максимуму себе уступок надо (России – ред.) выбивать с американской стороны... И уже ориентируемся на то, что в 2029 придется с демократами в Белом доме общаться", – заключил эксперт.Накануне, 6 ноября, зять Дональда Трампа и спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта.10 и 11 ноября в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на планируемой встрече стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американистДемпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнениеЛавров назвал цель призывов к перемирию на Украине
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дональд трамп, мнения, малек дудаков, политика, сша, новости
Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет
Каким может быть масштабное мирное соглашение по Украине – эксперт
17:20 07.11.2026 (обновлено: 17:21 07.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Некий договор в рамках процесса урегулирования конфликта по итогам трехсторонних переговоров России, Америки и Украины в Абу-Даби может быть заключен, однако он не будет ратифицирован конгрессом США, то есть может быть отменен исполнительной властью, которая придет к власти после Дональда Трампа. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.
На днях президент США Дональд Трамп после встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.
По мнению Дудакова, некий договор по итогам в том числе трехсторонних переговоров в Абу-Даби действительно может быть заключен, поскольку Трампу сегодня очень важно "хоть какой-то гештальт закрыть", чтобы поправить свое политическое реноме.
"Потому что, когда демократы официально вступят в полномочия в январе, там будет уже столько расследований, что вести какие-то переговоры будет крайне тяжело", – отметил Дудаков, комментируя тему в подкасте.
Однако этот документ в США не будет ратифицирован на уровне страны, поскольку считать, что Конгресс его одобрит, – фантазии, уверен эксперт.
"И в старом бы созыве этого не случилось, а в новом тем более, – сказал Дудаков. – Ратификация - это 2/3 в Сенате. Ну, этого точно не будет. Если даже иранскую сделку ядерную в свое время не ратифицировали, сейчас уж тем более. То есть это будет договор на уровне исполнительной власти. Что означает, что следующая исполнительная власть его может отменить в любой момент. Нужно быть к этому готовыми", – сказал Дудаков.
Безусловно, пока у власти в США Дональд Трамп логично с ним вести коммуникацию и поддерживать хоть какой-то диалог с американской властью. Тем не менее уже сегодня ясно, что в части серьезных договоренностей о новой структуре безопасности в Европе России следует ориентироваться на 2029 год, считает американист.
"Кто бы что ни говорил, мы понимаем, что внешняя политика в целом в ведении исполнительной власти. Но будет сложно, конечно, Трампу в особенности, общаться. То есть по максимуму себе уступок надо (России – ред.) выбивать с американской стороны... И уже ориентируемся на то, что в 2029 придется с демократами в Белом доме общаться", – заключил эксперт.
Накануне, 6 ноября, зять Дональда Трампа и спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил
, что Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
10 и 11 ноября в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на планируемой встрече стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины.
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