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Стрельба слышна по всему городу: в Севастополе флот проводит учения
Стрельба слышна по всему городу: в Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Стрельба слышна по всему городу: в Севастополе флот проводит учения
В Севастополе в субботу до вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных. которые проходят в разных районах города, предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T15:12
2026-11-07T15:12
2026-11-07T15:12
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу до вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных. которые проходят в разных районах города, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев добавил. что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя
Стрельба слышна по всему городу: в Севастополе флот проводит учения
В Севастополе в субботу флот проводит учения со стрельбой из разного оружия и техники