https://crimea.ria.ru/20261107/strelba-slyshna-po-vsemu-gorodu-v-sevastopole-flot-provodit-ucheniya-1160855272.html

Стрельба слышна по всему городу: в Севастополе флот проводит учения

Стрельба слышна по всему городу: в Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Стрельба слышна по всему городу: в Севастополе флот проводит учения

В Севастополе в субботу до вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных. которые проходят в разных районах города, предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T15:12

2026-11-07T15:12

2026-11-07T15:12

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу до вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных. которые проходят в разных районах города, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев добавил. что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя