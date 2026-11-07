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Стрельба произошла в центре Кракова: есть убитые и раненые - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Стрельба произошла в центре Кракова: есть убитые и раненые
Стрельба произошла в центре Кракова: есть убитые и раненые - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Стрельба произошла в центре Кракова: есть убитые и раненые
Стрельба произошла в центре польского Кракова, есть убитые и раненые, сообщил журналистам представитель местной полиции Хуберт Цеплый. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T18:08
2026-11-07T18:09
польша
стрельба
новости
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Стрельба произошла в центре польского Кракова, есть убитые и раненые, сообщил журналистам представитель местной полиции Хуберт Цеплый.По словам представителя полиции, в результате произошедшего "есть погибшие и раненые".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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польша, стрельба, новости, в мире, происшествия
Стрельба произошла в центре Кракова: есть убитые и раненые

Стрельба произошла в центре Кракова, есть убитые и раненые - полиция

18:08 07.11.2026 (обновлено: 18:09 07.11.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПолиция Польши
Полиция Польши - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Стрельба произошла в центре польского Кракова, есть убитые и раненые, сообщил журналистам представитель местной полиции Хуберт Цеплый.
"Около 15.03 на улице Славковской в центре Кракова произошла стрельба. Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля", - рассказал Цеплый.
По словам представителя полиции, в результате произошедшего "есть погибшие и раненые".
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