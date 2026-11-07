https://crimea.ria.ru/20261107/strelba-proizoshla-v-tsentre-krakova-est-ubitye-i-ranenye-1160857797.html
Стрельба произошла в центре Кракова: есть убитые и раненые
Стрельба произошла в центре Кракова: есть убитые и раненые - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Стрельба произошла в центре Кракова: есть убитые и раненые
Стрельба произошла в центре польского Кракова, есть убитые и раненые, сообщил журналистам представитель местной полиции Хуберт Цеплый. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T18:08
2026-11-07T18:08
2026-11-07T18:09
польша
стрельба
новости
в мире
происшествия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0b/10/1125390802_0:477:2238:1736_1920x0_80_0_0_15f808607528d1310173409bac7124bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Стрельба произошла в центре польского Кракова, есть убитые и раненые, сообщил журналистам представитель местной полиции Хуберт Цеплый.По словам представителя полиции, в результате произошедшего "есть погибшие и раненые".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
польша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0b/10/1125390802_0:319:1857:1712_1920x0_80_0_0_b2a65e87d317e3a51484af1d19200c68.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, стрельба, новости, в мире, происшествия
Стрельба произошла в центре Кракова: есть убитые и раненые
Стрельба произошла в центре Кракова, есть убитые и раненые - полиция
18:08 07.11.2026 (обновлено: 18:09 07.11.2026)