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Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климата
Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климата - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климата
Снег в ноябре связан с вторжением в Крым арктического холода и не имеет отношения к глобальному изменению климата. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Снег в ноябре связан с вторжением в Крым арктического холода и не имеет отношения к глобальному изменению климата. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила дежурный синоптик республиканского гидрометцентра Оксана Кавкова.По словам Кавковой, хотя в прошлом году в этот день шел дождь, а температуры были достаточно высокие – до +12 градусов ночью и около +16 днем, сегодня кое-где даже мороз, все-таки снег в ноябре в Крыму – явление не редкое.Причиной тому – вторжение в Крым холодного арктического фронта, что не является чем-то выходящим из ряда вон для начала ноябре и с глобальными процессами в климатической системе никак не связано, считает синоптик."Я думаю, что глобальное изменение климата тут ни при чем совершенно", – сказала Кавкова.По словам синоптика, этот первый снег в Крыму будет мимолетным и холод подержится еще от силы дня два, после чего опять пойдут дожди и температуры скакнут вверх.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым пришли первые заморозкиБеспрецедентное количество: синоптики оценили осадки в Крыму в октябре Система гидрометеорологии в Крыму требует модернизации – МЧС
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Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климата
Снег в ноябре в Крыму связан с вторжением холодного арктического фронта – синоптик
15:41 07.11.2026 (обновлено: 16:06 07.11.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым.
Снег в ноябре связан с вторжением в Крым арктического холода и не имеет отношения к глобальному изменению климата. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сообщила дежурный синоптик республиканского гидрометцентра Оксана Кавкова.
По словам Кавковой, хотя в прошлом году в этот день шел дождь, а температуры были достаточно высокие – до +12 градусов ночью и около +16 днем, сегодня кое-где даже мороз, все-таки снег в ноябре в Крыму – явление не редкое.
"В Севастополе, да, это редкое явление в ноябре, а здесь, в Крыму, достаточно нормальное. Бывают такие моменты и даже часто, что в ноябре у нас идет первый снег. И в этот раз уже минусовые температуры ночью, в горах до -7. Снег прошел уже на Ай-Петри, на Ангарском перевале, то есть в горах и в предгорных районах", – сказала Кавкова.
Причиной тому – вторжение в Крым холодного арктического фронта, что не является чем-то выходящим из ряда вон для начала ноябре и с глобальными процессами в климатической системе никак не связано, считает синоптик.
"Я думаю, что глобальное изменение климата тут ни при чем совершенно", – сказала Кавкова.
По словам синоптика, этот первый снег в Крыму будет мимолетным и холод подержится еще от силы дня два, после чего опять пойдут дожди и температуры скакнут вверх.
"Это кратковременно. Сегодня еще будет снег зарядами, и уже с 9-го числа небольшой перерывчик – без осадков. А с 11-го числа опять начнутся дожди и тепло, до +15... +16 градусов днем. Для настоящего снега еще очень рано", – заключила эксперт.
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