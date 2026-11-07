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Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климата

Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климата - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климата

Снег в ноябре связан с вторжением в Крым арктического холода и не имеет отношения к глобальному изменению климата. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T15:41

2026-11-07T15:41

2026-11-07T16:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Снег в ноябре связан с вторжением в Крым арктического холода и не имеет отношения к глобальному изменению климата. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила дежурный синоптик республиканского гидрометцентра Оксана Кавкова.По словам Кавковой, хотя в прошлом году в этот день шел дождь, а температуры были достаточно высокие – до +12 градусов ночью и около +16 днем, сегодня кое-где даже мороз, все-таки снег в ноябре в Крыму – явление не редкое.Причиной тому – вторжение в Крым холодного арктического фронта, что не является чем-то выходящим из ряда вон для начала ноябре и с глобальными процессами в климатической системе никак не связано, считает синоптик."Я думаю, что глобальное изменение климата тут ни при чем совершенно", – сказала Кавкова.По словам синоптика, этот первый снег в Крыму будет мимолетным и холод подержится еще от силы дня два, после чего опять пойдут дожди и температуры скакнут вверх.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым пришли первые заморозкиБеспрецедентное количество: синоптики оценили осадки в Крыму в октябре Система гидрометеорологии в Крыму требует модернизации – МЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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