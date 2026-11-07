https://crimea.ria.ru/20261107/situatsiya-na-dorogakh-kryma-v-noch-na-8-noyabrya-1160861456.html

Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября

Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября

Дорожная техника находится на дежурстве на дорогах Крыма, покрытие которых по мере необходимости обрабатывается противогололедными материалами. В большинстве... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T22:08

2026-11-07T22:08

2026-11-07T22:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Дорожная техника находится на дежурстве на дорогах Крыма, покрытие которых по мере необходимости обрабатывается противогололедными материалами. В большинстве районов дороги местами влажные или мокрые. Об этом предупредили в "Крымавтодоре".По информации "Крымавтодора", температура воздуха в республике варьируется от +1 до +6 градусов.В Симферополе, температура воздуха 0 градусов, на линии работают четыре комбинированные дорожные машины (КДМ), еще две – дежурят."Ангарский перевал: температура воздуха −2 градуса. Облачно, временами мокрый снег. Покрытие мокрое, обработано рассолом. Продолжается повторная обработка. На линии работают 2 КДМ", – рассказали дорожники.Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климатаДорожная обстановка в Крыму по районам:В "Крымавтодоре" призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию и учитывать погодные условия при выборе маршрута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледяная корка: в Крыму техника вышла на дороги В Крыму первый снег выпал прямо на зеленую листву: какой погоды ждать в ноябре В Крыму объявлено экстренное предупреждение

https://crimea.ria.ru/20261107/sneg-v-noyabre-kak-na-pogodu-v-krymu-vliyaet-globalnoe-izmenenie-klimata-1160854335.html

ангарский перевал

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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