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Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября
Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября
Дорожная техника находится на дежурстве на дорогах Крыма, покрытие которых по мере необходимости обрабатывается противогололедными материалами. В большинстве... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T22:08
2026-11-07T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Дорожная техника находится на дежурстве на дорогах Крыма, покрытие которых по мере необходимости обрабатывается противогололедными материалами. В большинстве районов дороги местами влажные или мокрые. Об этом предупредили в "Крымавтодоре".По информации "Крымавтодора", температура воздуха в республике варьируется от +1 до +6 градусов.В Симферополе, температура воздуха 0 градусов, на линии работают четыре комбинированные дорожные машины (КДМ), еще две – дежурят."Ангарский перевал: температура воздуха −2 градуса. Облачно, временами мокрый снег. Покрытие мокрое, обработано рассолом. Продолжается повторная обработка. На линии работают 2 КДМ", – рассказали дорожники.Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климатаДорожная обстановка в Крыму по районам:В "Крымавтодоре" призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию и учитывать погодные условия при выборе маршрута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледяная корка: в Крыму техника вышла на дороги В Крыму первый снег выпал прямо на зеленую листву: какой погоды ждать в ноябре В Крыму объявлено экстренное предупреждение
https://crimea.ria.ru/20261107/sneg-v-noyabre-kak-na-pogodu-v-krymu-vliyaet-globalnoe-izmenenie-klimata-1160854335.html
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Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября
"Крымавтодор" рассказал о ситуации на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым.
Дорожная техника находится на дежурстве на дорогах Крыма, покрытие которых по мере необходимости обрабатывается противогололедными материалами. В большинстве районов дороги местами влажные или мокрые. Об этом предупредили
в "Крымавтодоре".
По информации "Крымавтодора", температура воздуха в республике варьируется от +1 до +6 градусов.
"В большинстве районов осадков нет, покрытие местами влажное или мокрое... Дорожная техника находится на дежурстве. По мере необходимости выполняется обработка покрытия противогололедными материалами", – сообщили в организации.
В Симферополе, температура воздуха 0 градусов, на линии работают четыре комбинированные дорожные машины (КДМ), еще две – дежурят.
"Ангарский перевал: температура воздуха −2 градуса. Облачно, временами мокрый снег. Покрытие мокрое, обработано рассолом. Продолжается повторная обработка. На линии работают 2 КДМ", – рассказали дорожники.
Дорожная обстановка в Крыму по районам:
—Первомайский: +4, без осадков, покрытие местами влажное.
—Красногвардейский: +5, покрытие влажное.
—Ленинский: +4, без осадков, покрытие мокрое.
—Красноперекопский: +4, без осадков, покрытие местами влажное.
—Джанкойский: +3, без осадков, покрытие влажное.
—Раздольненский: +3, без осадков, покрытие местами влажное.
—Кировский: +3, местами дождь.
—Бахчисарайский: +2, местами мокрый снег и мелкий дождь, покрытие мокрое. Две КДМ проводят обследования дорожной сети.
—Судак: +3, Грушевка — +1, без осадков, покрытие местами мокрое.
—Нижнегорский: +3, без осадков, покрытие местами влажное.
—Советский: +4.
—Белогорский: +2, без осадков, покрытие мокрое.
—Керчь: +5, без осадков, покрытие мокрое.
—Сакский: +3, без осадков.
—Ялта: +4, без осадков, покрытие местами влажное.
—Алушта: +4, временами мелкий мокрый снег, покрытие местами влажное.
—Черноморский: +6, без осадков.
В "Крымавтодоре" призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию и учитывать погодные условия при выборе маршрута.
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