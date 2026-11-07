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Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261107/situatsiya-na-dorogakh-kryma-v-noch-na-8-noyabrya-1160861456.html
Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября
Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября
Дорожная техника находится на дежурстве на дорогах Крыма, покрытие которых по мере необходимости обрабатывается противогололедными материалами. В большинстве... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T22:08
2026-11-07T22:08
ситуация на дорогах крыма
ангарский перевал
крым
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крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Дорожная техника находится на дежурстве на дорогах Крыма, покрытие которых по мере необходимости обрабатывается противогололедными материалами. В большинстве районов дороги местами влажные или мокрые. Об этом предупредили в "Крымавтодоре".По информации "Крымавтодора", температура воздуха в республике варьируется от +1 до +6 градусов.В Симферополе, температура воздуха 0 градусов, на линии работают четыре комбинированные дорожные машины (КДМ), еще две – дежурят."Ангарский перевал: температура воздуха −2 градуса. Облачно, временами мокрый снег. Покрытие мокрое, обработано рассолом. Продолжается повторная обработка. На линии работают 2 КДМ", – рассказали дорожники.Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климатаДорожная обстановка в Крыму по районам:В "Крымавтодоре" призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию и учитывать погодные условия при выборе маршрута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледяная корка: в Крыму техника вышла на дороги В Крыму первый снег выпал прямо на зеленую листву: какой погоды ждать в ноябре В Крыму объявлено экстренное предупреждение
https://crimea.ria.ru/20261107/sneg-v-noyabre-kak-na-pogodu-v-krymu-vliyaet-globalnoe-izmenenie-klimata-1160854335.html
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ангарский перевал, крым, новости крыма, погода, погода в крыму, дороги крыма, крымавтодор
Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября

"Крымавтодор" рассказал о ситуации на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября

22:08 07.11.2026
 
© КрымавтодорДорожная обстановка на Ангарском перевале в Крыму
Дорожная обстановка на Ангарском перевале в Крыму
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Дорожная техника находится на дежурстве на дорогах Крыма, покрытие которых по мере необходимости обрабатывается противогололедными материалами. В большинстве районов дороги местами влажные или мокрые. Об этом предупредили в "Крымавтодоре".
По информации "Крымавтодора", температура воздуха в республике варьируется от +1 до +6 градусов.
"В большинстве районов осадков нет, покрытие местами влажное или мокрое... Дорожная техника находится на дежурстве. По мере необходимости выполняется обработка покрытия противогололедными материалами", – сообщили в организации.
В Симферополе, температура воздуха 0 градусов, на линии работают четыре комбинированные дорожные машины (КДМ), еще две – дежурят.
"Ангарский перевал: температура воздуха −2 градуса. Облачно, временами мокрый снег. Покрытие мокрое, обработано рассолом. Продолжается повторная обработка. На линии работают 2 КДМ", – рассказали дорожники.
Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климата

Дорожная обстановка в Крыму по районам:

  • Первомайский: +4, без осадков, покрытие местами влажное.
  • Красногвардейский: +5, покрытие влажное.
  • Ленинский: +4, без осадков, покрытие мокрое.
  • Красноперекопский: +4, без осадков, покрытие местами влажное.
  • Джанкойский: +3, без осадков, покрытие влажное.
  • Раздольненский: +3, без осадков, покрытие местами влажное.
  • Кировский: +3, местами дождь.
  • Бахчисарайский: +2, местами мокрый снег и мелкий дождь, покрытие мокрое. Две КДМ проводят обследования дорожной сети.
  • Судак: +3, Грушевка — +1, без осадков, покрытие местами мокрое.
  • Нижнегорский: +3, без осадков, покрытие местами влажное.
  • Советский: +4.
  • Белогорский: +2, без осадков, покрытие мокрое.
  • Керчь: +5, без осадков, покрытие мокрое.
  • Сакский: +3, без осадков.
  • Ялта: +4, без осадков, покрытие местами влажное.
  • Алушта: +4, временами мелкий мокрый снег, покрытие местами влажное.
  • Черноморский: +6, без осадков.
В "Крымавтодоре" призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию и учитывать погодные условия при выборе маршрута.
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