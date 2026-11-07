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Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" разбиты в Киеве
Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" разбиты в Киеве - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" разбиты в Киеве
В ходе массированного удара ВС РФ ночью в субботу в Киеве и Киевской области поражен автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В ходе массированного удара ВС РФ ночью в субботу в Киеве и Киевской области поражен автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники для ВСУ, а также промышленное предприятие, производящие ракеты "Фламинго" и завод по производству компонентов ракетного топлива, используемого в оперативно-тактических ракетах. Об этом сообщили в Минобороны.Массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области был нанесен в ночь на субботу.В Киевской области, по данным военного ведомства, разбиты тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт и электроподстанция Киевская, мощностью 750 кВ."В Житомирской области поражена электроподстанция 330 кВ, обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения", – добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов ОдессыВерховная Рада осталась без света, воды и теплаСитуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области
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министерство обороны рф, киев, киевская область, житомирская область, одесса, одесская область, черное море, удары по украине, новости сво
Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" разбиты в Киеве
В Киеве поражены Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В ходе массированного удара ВС РФ ночью в субботу в Киеве и Киевской области поражен автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники для ВСУ, а также промышленное предприятие, производящие ракеты "Фламинго" и завод по производству компонентов ракетного топлива, используемого в оперативно-тактических ракетах. Об этом сообщили в Минобороны.
Массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области был нанесен в ночь на субботу.
В результате в Киеве поражены автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ и промышленное предприятие "Меридиан" им. С.П. Королева, производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты "Фламинго".
В Киевской области, по данным военного ведомства, разбиты тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт и электроподстанция Киевская, мощностью 750 кВ.
А также производственное предприятие боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов Бровары ("Государственный завод порошковой металлургии"), производящее компоненты ракетного топлива, используемого в оперативно-тактических ракетах.
"В Житомирской области поражена электроподстанция 330 кВ, обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения", – добавили в ведомстве.
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