https://crimea.ria.ru/20261107/severnyy-most-i-zavod-po-proizvodstvu-raket-flamingo-razbity-v-kieve-1160849544.html

Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" разбиты в Киеве

Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" разбиты в Киеве - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" разбиты в Киеве

В ходе массированного удара ВС РФ ночью в субботу в Киеве и Киевской области поражен автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T09:55

2026-11-07T09:55

2026-11-07T09:55

министерство обороны рф

киев

киевская область

житомирская область

одесса

одесская область

черное море

удары по украине

новости сво

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/09/1159208543_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_b28766c11eaec0454c3c7ae3f4cf13b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В ходе массированного удара ВС РФ ночью в субботу в Киеве и Киевской области поражен автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники для ВСУ, а также промышленное предприятие, производящие ракеты "Фламинго" и завод по производству компонентов ракетного топлива, используемого в оперативно-тактических ракетах. Об этом сообщили в Минобороны.Массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области был нанесен в ночь на субботу.В Киевской области, по данным военного ведомства, разбиты тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт и электроподстанция Киевская, мощностью 750 кВ."В Житомирской области поражена электроподстанция 330 кВ, обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения", – добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов ОдессыВерховная Рада осталась без света, воды и теплаСитуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области

киев

киевская область

житомирская область

одесса

одесская область

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, киев, киевская область, житомирская область, одесса, одесская область, черное море, удары по украине, новости сво