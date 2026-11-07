https://crimea.ria.ru/20261107/sevastopolskaya-sportsmenka-stala-chempionkoy-mira-po-smeshannym-edinoborstvam-1160850528.html

Севастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам

Севастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Севастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам

Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T11:20

2026-11-07T11:20

2026-11-07T11:20

севастополь

спорт

михаил развожаев

единоборства

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Победу Анастасии единогласно присудили все три судьи турнира, который накануне прошел Грузии.Глава города уточнил, что Анастасия Тюнина является воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу, где тренируется под руководством своего отца Александра Тюнина.Весной 2025 года девушка завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу "Жемчужина Адриатики", который собрал сильнейших боксеров со всего мира, что принесло Анастасии звание мастера спорта России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингуБоксер из Севастополя завоевал серебро на всероссийском турниреПутин поручил продолжить защиту интересов российских спортсменов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, спорт, михаил развожаев, единоборства, новости севастополя