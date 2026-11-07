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Севастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам
Севастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Севастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам
Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T11:20
2026-11-07T11:20
2026-11-07T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Победу Анастасии единогласно присудили все три судьи турнира, который накануне прошел Грузии.Глава города уточнил, что Анастасия Тюнина является воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу, где тренируется под руководством своего отца Александра Тюнина.Весной 2025 года девушка завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу "Жемчужина Адриатики", который собрал сильнейших боксеров со всего мира, что принесло Анастасии звание мастера спорта России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингуБоксер из Севастополя завоевал серебро на всероссийском турниреПутин поручил продолжить защиту интересов российских спортсменов
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РИА Новости Крым
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севастополь, спорт, михаил развожаев, единоборства, новости севастополя
Севастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам
Спортсменка Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Победу Анастасии единогласно присудили все три судьи турнира, который накануне прошел Грузии.
"В финальном поединке в весовой категории до 47,6 кг среди участников 18 – 20 лет она победила украинскую спортсменку Марию Воробей. На церемонии награждения она обернулась во флаг России и пела гимн нашей страны... Настя, поздравляю тебя!" – написал губернатор в своем официальном канале в мессенджере МАКС.
Глава города уточнил, что Анастасия Тюнина является воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу, где тренируется под руководством своего отца Александра Тюнина.
Весной 2025 года девушка завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу "Жемчужина Адриатики", который собрал сильнейших боксеров со всего мира, что принесло Анастасии звание мастера спорта России.
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