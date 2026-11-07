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С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261107/s-krasnoy-ploschadi--na-front-kak-prokhodil-parad-1941-goda-v-moskve--1141658216.html
С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве
С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве - РИА Новости Крым, 07.11.2026
С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве
7 ноября отмечается День воинской славы России, установленный в честь военного парада на Красной площади 1941 года. Этот парад в ознаменование 24-й годовщины... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T11:41
2026-11-07T11:21
инфографика
великая отечественная война
парад
ссср
иосиф сталин
военный парад на красной площади 1941 года
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября отмечается День воинской славы России, установленный в честь военного парада на Красной площади 1941 года. Этот парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции имел огромное значение для поднятия боевого духа Красной Армии и всей страны в решающий момент Великой Отечественной войны. Осенью 1941-го под Москвой решалась судьба страны. Советские войска вели тяжелые оборонительные бои с наступавшими фашистскими частями. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра города. Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстановке строгой секретности. Командирам частей, участвующих в параде, сообщили о его проведении в 23:00 6 ноября. Приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября. В последний момент было перенесено и время начала парада – с 10:00 на 8:00. Также были особо усилены меры безопасности, большое внимание уделялось и авиационному прикрытию парада. Командовал парадом командующий Московским военным округом генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал маршал Советского Союза Семен Буденный. На трибуне Мавзолея собралось все высшее руководство СССР во главе с наркомом обороны Иосифом Сталиным, который не стал эвакуироваться из столицы в Куйбышев. Все громкоговорители страны транслировали парад по радио. Всего в параде участвовали около 28 500 военнослужащих, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Авиация не принимала участие из-за плохой погоды. Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь, в том числе корреспонденты иностранных газет, убедились в том, что боевой дух армии не сломлен. Войска уходили с парада прямиком на фронт. Буквально через месяц вермахт потерпит свое первое крупное поражение, план блицкрига будет сорван. За все годы войны парады в Москве больше не проводились. Войска прошли по Красной площади уже в 1945 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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60
великая отечественная война, парад, ссср, иосиф сталин, военный парад на красной площади 1941 года, инфографика, история
С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве

Военный парад на Красной площади 1941 года – история в инфографике

11:41 07.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября отмечается День воинской славы России, установленный в честь военного парада на Красной площади 1941 года. Этот парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции имел огромное значение для поднятия боевого духа Красной Армии и всей страны в решающий момент Великой Отечественной войны.
Военный парад на Красной площади 1941 года. Инфографика
Осенью 1941-го под Москвой решалась судьба страны. Советские войска вели тяжелые оборонительные бои с наступавшими фашистскими частями. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра города.
Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстановке строгой секретности. Командирам частей, участвующих в параде, сообщили о его проведении в 23:00 6 ноября. Приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября. В последний момент было перенесено и время начала парада – с 10:00 на 8:00. Также были особо усилены меры безопасности, большое внимание уделялось и авиационному прикрытию парада.
Командовал парадом командующий Московским военным округом генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал маршал Советского Союза Семен Буденный. На трибуне Мавзолея собралось все высшее руководство СССР во главе с наркомом обороны Иосифом Сталиным, который не стал эвакуироваться из столицы в Куйбышев. Все громкоговорители страны транслировали парад по радио.
Всего в параде участвовали около 28 500 военнослужащих, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Авиация не принимала участие из-за плохой погоды. Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь, в том числе корреспонденты иностранных газет, убедились в том, что боевой дух армии не сломлен.
Войска уходили с парада прямиком на фронт. Буквально через месяц вермахт потерпит свое первое крупное поражение, план блицкрига будет сорван. За все годы войны парады в Москве больше не проводились. Войска прошли по Красной площади уже в 1945 году.
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ИнфографикаВеликая Отечественная войнаПарадСССРИосиф СталинВоенный парад на Красной площади 1941 годаИстория
 
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