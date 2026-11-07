https://crimea.ria.ru/20261107/pvo-sbila-chetyre-rakety-neptun-i-903-ukrainskikh-drona-1160852114.html

ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона

ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона - РИА Новости Крым, 07.11.2026

ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона

Средства противовоздушной обороны России отразили новую серию воздушных ударов ВСУ, уничтожив четыре ракеты и сотни дронов ракетами и дронами. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T12:22

2026-11-07T12:22

2026-11-07T12:22

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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пво

противокорабельная ракета "нептун"

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России отразили новую серию воздушных ударов ВСУ, уничтожив четыре ракеты и сотни дронов ракетами и дронами. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция ВСУ, поражены склады боеприпасов, места хранения, производства наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , пво, противокорабельная ракета "нептун", беспилотник (бпла, дрон)