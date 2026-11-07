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ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона
ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона - РИА Новости Крым, 07.11.2026
ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона
Средства противовоздушной обороны России отразили новую серию воздушных ударов ВСУ, уничтожив четыре ракеты и сотни дронов ракетами и дронами. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T12:22
2026-11-07T12:22
2026-11-07T12:22
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
пво
противокорабельная ракета "нептун"
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России отразили новую серию воздушных ударов ВСУ, уничтожив четыре ракеты и сотни дронов ракетами и дронами. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция ВСУ, поражены склады боеприпасов, места хранения, производства наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , пво, противокорабельная ракета "нептун", беспилотник (бпла, дрон)
ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона
ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона за сутки