https://crimea.ria.ru/20261107/prognoz-pogody-v-krymu-na-7-noyabrya-1160834814.html

Прогноз погоды в Крыму на 7 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Прогноз погоды в Крыму на 7 ноября

В субботу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T00:01

2026-11-07T00:01

2026-11-07T00:01

погода

погода в крыму

крым

новости крыма

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0e/1159352348_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_20cba1d790424281f52fc1cb47135914.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В субботу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...+4 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снежная крупа). Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +5...+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +2 до +5 градусов ночью, а днем поднимутся до +5...+8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория, крымский гидрометцентр