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Прогноз погоды в Крыму на 7 ноября
Прогноз погоды в Крыму на 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Прогноз погоды в Крыму на 7 ноября
В субботу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T00:01
2026-11-07T00:01
2026-11-07T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В субботу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...+4 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снежная крупа). Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +5...+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +2 до +5 градусов ночью, а днем поднимутся до +5...+8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В субботу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Местами дождь, мокрый снег, в горах снег. Ночная температура воздуха -1…+4, дневная +3…+8", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...+4 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снежная крупа). Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +5...+7 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +2 до +5 градусов ночью, а днем поднимутся до +5...+8.
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