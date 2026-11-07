https://crimea.ria.ru/20261107/priyut-dlya-opyanevshikh-kak-rabotaet-vytrezvitel-v-simferopole-1160611866.html

Приют для опьяневших: как работает вытрезвитель в Симферополе

Приют для опьяневших: как работает вытрезвитель в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Приют для опьяневших: как работает вытрезвитель в Симферополе

С 1 сентября в Симферополе при Крымском научно-практическом центре наркологии начало работать отделение для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T19:19

2026-11-07T19:19

2026-11-07T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. С 1 сентября в Симферополе при Крымском научно-практическом центре наркологии начало работать отделение для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, по-простому, вытрезвитель. 20 коек ждут тех, кто перебрал лишку и не может дойти до дома. О том, как попасть в вытрезвитель, какие услуги здесь оказывают и сколько это стоит, корреспондент РИА Новости Крым поговорил с главным врачом Крымского научно-практического центра наркологии Евгением Менчиком.По заветам Льва ТолстогоВопреки сложившемуся и ретранслируемому нашими зарубежными "партнерами" мнению, Россия никогда не входила в самые пьющие страны Европы. Сейчас этот "почетный вымпел" у Португалии и Бельгии.Первые упоминания о заведениях для насильственного вытрезвления граждан встречаются в документах еще XVII века. Боярин Федор Ртищев, известный своей деятельностью в деле строительства гражданских больниц и богаделен, приказал помощникам ежедневно объезжать Москву, подбирать валяющихся на улицах пьяных и доставлять их в специально организованный для этого приют.В конце XIX – начале XX веков в России распространились идеи толстовства, одним из постулатов которых была трезвость, в России начали работать общественные организации – Комитеты, попечительствующие народной трезвости. Члены комитета занимались просвещением народа, предлагали ему другие развлечения, помимо бутылки.В Туле такой комитет возглавлял местный градоначальник с говорящей фамилией Любомудров. Через несколько лет, по инициативе местного врача Федора Архангельского, который сам страдал запоями, в городе открылся первый "Приют для опьяневших". По сути, это был первый вытрезвитель. Помогали пьяным медики, священники и волонтеры, средства на содержания учреждения выделяла городская казна, а в штате были фельдшер и кучер, доставлявшие пьяные тела в приют, как и полицейские или просто сердобольные граждане. Дата его открытия – 7 ноября – считается отправной точкой создания в России вытрезвителей. Подобные учреждения были организованы и в некоторых других городах Российской империи. В приютах даже пытались лечить от пьянства. В 1917 году их закрыли, как и общества трезвости.Приказ БерииДореволюционный опыт переняли и в СССР. Первый советский вытрезвитель, сочетавший в себе медицинские и полицейские функции, открылся в 1931 году в Ленинграде как организацию при министерстве здравоохранения. Затем все вытрезвители СССР в 1940 году по приказу Берии передали в ведение министерства внутренних дел. Попасть в вытрезвитель было не только стыдно, потому что сразу же сведения об этом факте попадали в трудовые коллективы, но и дорого, ведь за эту "услугу" приходилось платить – от 10 до 30 рублей. А еще иногда это было опасным: в постсоветское время система вытрезвителей подвергалась критике за многочисленные злоупотребления со стороны милиции и сотрудников.Кстати, в вытрезвитель забирали не всех пьяных. Исключение составляли военнослужащие, народные депутаты, герои войны, беременные и инвалиды — им оказывали помощь в лечебных учреждениях.С распадом СССР вытрезвители в странах постсоветского пространства постепенно закрывались. На территории России они были полностью были ликвидированы к осени 2011 года.Но уже через шесть лет власти обратили внимание на статистику: сколько преступлений совершается пьяными, сколько людей замерзает в состоянии алкогольного опьянения. Цифры, мягко говоря, не радовали. Процесс потек вспять: в декабре 2020 года Госдума приняла закон, предоставляющий регионам Российской Федерации право открывать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а уже через год, с 1 января 2021 года вступил в силу закон о возвращении вытрезвителей. Он гласит, что вытрезвители могут открываться по желанию местных властей того или иного региона. В Крыму мнение о том, что негоже пьяным замерзать на улицах, было однозначным.Только наблюдение и уходВ вытрезвитель в Симферополе, расположенный на улице Училищной, попасть можно несколькими способами, рассказывает врач психиатр-нарколог высшей категории Евгений Менчик:"Первый путь — это самообращение. Но это вряд ли - центр рассчитан на людей, которые утратили способность передвигаться и ориентироваться в окружающем пространстве. Соответственно, путь самообращения довольно спорный. Но мы можем подразумевать, что какие-то сердобольные родственники, друзья, товарищи могут сюда доставить пьяного. Второй путь — это скорая медицинская помощь. И третий — это полиция. Второй и третий путь связаны между собой очень тесно, потому что у полиции существует свой внутренний приказ, который регламентирует, как обращаться с такими гражданами. Там в обязательном порядке идет вызов скорой медицинской помощи и осмотр медработником. Формально полицейский не может принять решение о том, чтобы поместить человека сюда без медработника. И, по сути, мы сводим все пути помещения сюда к скорой медицинской помощи либо к врачу-наркологу".Евгений Менчик ведет нас по коридору, где направо и налево расположены мужские и женские палаты, каждая на четырех человек, санитарные комнаты с туалетами и душем, комнаты персонала. Все новенькое, белье хрустит, кровати в некоторых палатах установленные специализированные, медицинские.Он объясняет: кто бы ни привел страждущего в центр, сюда человека можно поместить только с его согласия. И, второе, здесь за пьяным только наблюдают, обеспечивая ему человеческие условия для вытрезвления: мягкую теплую и чистую постель, наличие санузла, чистую воду для питья, наблюдение, чтоб не упал и не убился. Медицинских услуг не оказывают никаких – медпрепараты не дают, капельницы для вытрезвления не ставят. Все происходит естественным путем."Сюда попадают люди, у которых в сопроводительных документах написано медиками, что они здоровы. Пребывание здесь подразумевает не более 24 часов. Это все абсолютно для граждан бесплатно и финансируется за счет бюджета республики Крым. Вопрос о взимании средств с наших постояльцев сейчас не стоит", - говорит Евгений Юрьевич.Хотя и признается, что считает наказание рублем одним из действенных методов профилактики пьянства.Алкогольный ритм КрымаСотрудников полиции на территории симферопольского вытрезвителя нет, только работники частного охранного предприятия. Медикам помогают волонтеры – из тех, кто и сам когда-то имел проблемы с наркотиками и алкоголем, но бросил это гиблое дело и прошел или проходит реабилитацию.В вытрезвитель принимают не только крымчан, но и граждан не только любых городов большой России, а также иностранцев. И для них это тоже бесплатно."Конечно же, на работу о случившемся с гражданином мы не сообщаем, но, если у пьяного есть контакты семьи, логично, что наш персонал связывается с родственниками, чтобы информировать их – с человеком все нормально, он в надежном месте и добрых руках", - говорит Евгений Юрьевич.За полтора месяца существования вытрезвителя, пока единственного государственного в Крыму, под присмотром стали трезвыми 30 человек. Все мужчины. Но с наступлением холодов, уверен врач-нарколог, людей будет становиться все больше."У нас обычно совершенно потрясающий январь. Причем последние годы все начинается даже где-то 27-28 декабря. Огромная волна на длинные майские праздники. И еще одна волна — конец августа-начало сентября, то есть завершение периода отпусков", - объясняет Менчик ритмику народных проблем с алкоголем.Как трезвеют за рубежомИнтересно, что за рубежом вытрезвители появились гораздо позже, чем в России, после Второй мировой войны. В некоторых из них есть специальные службы, которые доставляют перебравших домой (служба "Красный нос" в Канаде"), в некоторых, как в Цюрихе, задерживают и привозят в специальное учреждение, довольно дорогое, кстати, для ночевки. В других странах пьяных кладут на соседнюю койку с больными в медицинских учреждениях, а в Польше обязанности доставлять домой пьяных вменены полиции, и только при невозможности установить адрес или при сопротивлении со стороны задержанных их отправляют в вытрезвитель, который больно бьет перебравшим полякам по карману.А в США ни полиция, ни кто другой не вмешиваются в частную жизнь людей, если они не нарушают общественный порядок. И именно поэтому в северных штатах статистика зимних обморожений или даже до смерти замерзших зимой весьма печальна. Но в Америке личные права превыше всего.И только в России свойственное русским милосердие даже к тем, кто однажды куда-то не туда свернул с верного пути, превращается в закон о создании современных приютов для опьяневших, соответствующих всем прогрессивным и гуманным стандартам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

евгений менчик, крым, общество, медицина, здоровье, алкоголь