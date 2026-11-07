https://crimea.ria.ru/20261107/premer-slovakii-rasskazal-o-sereznykh-problemakh-s-byudzhetom-evrosoyuza-1160856185.html

Премьер Словакии рассказал о серьезных проблемах с бюджетом Евросоюза

Премьер Словакии рассказал о серьезных проблемах с бюджетом Евросоюза - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Премьер Словакии рассказал о серьезных проблемах с бюджетом Евросоюза

Странам ЕС будет очень сложно согласовать новый бюджет объединения на ближайшие семь лет, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T16:31

2026-11-07T16:31

2026-11-07T16:31

роберт фицо

словакия

европейский союз

европейский союз (ес)

украина

в мире

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/15/1143542212_0:71:2954:1733_1920x0_80_0_0_f30b6a7ba0b6fe2cf3db31082b0dfd58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Странам ЕС будет очень сложно согласовать новый бюджет объединения на ближайшие семь лет, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Ранее Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия выступили за сокращение расходов в финансовом плане на 2028-2034 годы на сотни миллиардов евро."Крупные страны, которые являются плательщиками в бюджет Европейского союза, говорят, что не будут столько вносить, поскольку у них проблемы дома. Маленькие страны говорят, что должна продолжаться политика по устранению региональных различий и совместная аграрная политика. Поэтому я думаю, что будет затруднительно договориться о бюджете", — сказал Фицо в эфире телеканала ТА3.В пятницу он также заявил, что некоторые страны блока пригрозили Словакии, что в новом бюджете урежут средства, предусмотренные для устранения региональных различий. Причиной этому стал отказ Братиславы поддержать новый кредит на 70 миллиардов евро для Киева.ЕС должен до конца года договориться о финансировании потребностей Украины на 2027-й, одновременно пытаясь согласовать бюджет объединения на 2028-2034 годы. Переговоры по этому вопросу уже зашли в тупик из-за противоречий в позициях стран, требующих сокращения расходов, и тех, кто настаивает на сохранении субсидий.Очередной неформальный саммит лидеров ЕС состоится 13 ноября в Дублине. Официально встреча посвящена теме ИИ, однако ожидается, что именно разногласия по вопросам бюджета и финансирования Киева могут стать главными линиями противостояния. Предыдущий саммит Евросоюза, прошедший 15-16 октября, не позволил преодолеть противоречия.На 26-27 ноября в Брюсселе назначен специальный саммит, посвященный этой проблематике. Если договориться не удастся, обсуждение продолжится на заседании Европейского совета 17-18 декабря.Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС намерен покрыть около двух третей дополнительных финансовых потребностей Украины. При этом Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария заявили, что не будут участвовать в новом кредите, но не намерены препятствовать остальным государствам объединения в его предоставлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

словакия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, словакия, европейский союз, европейский союз (ес), украина, в мире