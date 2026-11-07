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Премьер Словакии рассказал о серьезных проблемах с бюджетом Евросоюза - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Премьер Словакии рассказал о серьезных проблемах с бюджетом Евросоюза
Премьер Словакии рассказал о серьезных проблемах с бюджетом Евросоюза - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Премьер Словакии рассказал о серьезных проблемах с бюджетом Евросоюза
Странам ЕС будет очень сложно согласовать новый бюджет объединения на ближайшие семь лет, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T16:31
2026-11-07T16:31
роберт фицо
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европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Странам ЕС будет очень сложно согласовать новый бюджет объединения на ближайшие семь лет, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Ранее Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия выступили за сокращение расходов в финансовом плане на 2028-2034 годы на сотни миллиардов евро."Крупные страны, которые являются плательщиками в бюджет Европейского союза, говорят, что не будут столько вносить, поскольку у них проблемы дома. Маленькие страны говорят, что должна продолжаться политика по устранению региональных различий и совместная аграрная политика. Поэтому я думаю, что будет затруднительно договориться о бюджете", — сказал Фицо в эфире телеканала ТА3.В пятницу он также заявил, что некоторые страны блока пригрозили Словакии, что в новом бюджете урежут средства, предусмотренные для устранения региональных различий. Причиной этому стал отказ Братиславы поддержать новый кредит на 70 миллиардов евро для Киева.ЕС должен до конца года договориться о финансировании потребностей Украины на 2027-й, одновременно пытаясь согласовать бюджет объединения на 2028-2034 годы. Переговоры по этому вопросу уже зашли в тупик из-за противоречий в позициях стран, требующих сокращения расходов, и тех, кто настаивает на сохранении субсидий.Очередной неформальный саммит лидеров ЕС состоится 13 ноября в Дублине. Официально встреча посвящена теме ИИ, однако ожидается, что именно разногласия по вопросам бюджета и финансирования Киева могут стать главными линиями противостояния. Предыдущий саммит Евросоюза, прошедший 15-16 октября, не позволил преодолеть противоречия.На 26-27 ноября в Брюсселе назначен специальный саммит, посвященный этой проблематике. Если договориться не удастся, обсуждение продолжится на заседании Европейского совета 17-18 декабря.Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС намерен покрыть около двух третей дополнительных финансовых потребностей Украины. При этом Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария заявили, что не будут участвовать в новом кредите, но не намерены препятствовать остальным государствам объединения в его предоставлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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роберт фицо, словакия, европейский союз, европейский союз (ес), украина, в мире
Премьер Словакии рассказал о серьезных проблемах с бюджетом Евросоюза

Фицо: согласовать новый бюджет Европейского союза будет очень сложно

16:31 07.11.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Странам ЕС будет очень сложно согласовать новый бюджет объединения на ближайшие семь лет, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Ранее Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия выступили за сокращение расходов в финансовом плане на 2028-2034 годы на сотни миллиардов евро.
"Крупные страны, которые являются плательщиками в бюджет Европейского союза, говорят, что не будут столько вносить, поскольку у них проблемы дома. Маленькие страны говорят, что должна продолжаться политика по устранению региональных различий и совместная аграрная политика. Поэтому я думаю, что будет затруднительно договориться о бюджете", — сказал Фицо в эфире телеканала ТА3.
В пятницу он также заявил, что некоторые страны блока пригрозили Словакии, что в новом бюджете урежут средства, предусмотренные для устранения региональных различий. Причиной этому стал отказ Братиславы поддержать новый кредит на 70 миллиардов евро для Киева.
ЕС должен до конца года договориться о финансировании потребностей Украины на 2027-й, одновременно пытаясь согласовать бюджет объединения на 2028-2034 годы. Переговоры по этому вопросу уже зашли в тупик из-за противоречий в позициях стран, требующих сокращения расходов, и тех, кто настаивает на сохранении субсидий.
Очередной неформальный саммит лидеров ЕС состоится 13 ноября в Дублине. Официально встреча посвящена теме ИИ, однако ожидается, что именно разногласия по вопросам бюджета и финансирования Киева могут стать главными линиями противостояния. Предыдущий саммит Евросоюза, прошедший 15-16 октября, не позволил преодолеть противоречия.
На 26-27 ноября в Брюсселе назначен специальный саммит, посвященный этой проблематике. Если договориться не удастся, обсуждение продолжится на заседании Европейского совета 17-18 декабря.
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС намерен покрыть около двух третей дополнительных финансовых потребностей Украины. При этом Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария заявили, что не будут участвовать в новом кредите, но не намерены препятствовать остальным государствам объединения в его предоставлении.
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Роберт ФицоСловакияЕвропейский СоюзЕвропейский Союз (ЕС)УкраинаВ мире
 
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