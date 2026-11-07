Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Оползневом в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261107/pozhar-v-opolznevom-v-krymu-chto-izvestno-1160857037.html
Пожар в Оползневом в Крыму: что известно
Пожар в Оползневом в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Пожар в Оползневом в Крыму: что известно
В поселке Оползневое на Южном берегу Крыма произошел пожар. Об этом собщили в крымском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T17:36
2026-11-07T18:05
пожар
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
срочные новости крыма
ялта
большая ялта
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/07/1160857602_0:87:715:489_1920x0_80_0_0_d49b0874dcd12d86c4fa7fa1a5d7c72e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Оползневое на Южном берегу Крыма произошел пожар. Об этом собщили в крымском Главке МЧС России."В 15.58 поступило сообщение о возгорании строения по адресу МО Ялта, Оползневое ул. Генерала Острякова. К месту пожара направлены силы и средства МЧС России. По прибытию установлено, что происходит горение на площади 400 кв.м и сухая растительность на площади 100 кв.м. Угрозы распространения нет", - рассказали в ведомстве.По информации ГУ МЧС, пожар локализован в 16:35. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261104/pozhar-v-bukhte-kapsel-v-sudake-zagorelos-pomeschenie-kafe-na-300-kvadratakh-1160772203.html
крым
ялта
большая ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/07/1160857602_8:0:709:526_1920x0_80_0_0_b8dab5cc31d6ce1ebcc0ffe09ac2835c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, срочные новости крыма, ялта, большая ялта
Пожар в Оползневом в Крыму: что известно

Пожар в Оползневом на Южном берегу Крыма - что горит

17:36 07.11.2026 (обновлено: 18:05 07.11.2026)
 
© Скриншот с видео очевидцаПожар в Оползневом в Крыму
Пожар в Оползневом в Крыму
© Скриншот с видео очевидца
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Оползневое на Южном берегу Крыма произошел пожар. Об этом собщили в крымском Главке МЧС России.
"В 15.58 поступило сообщение о возгорании строения по адресу МО Ялта, Оползневое ул. Генерала Острякова. К месту пожара направлены силы и средства МЧС России. По прибытию установлено, что происходит горение на площади 400 кв.м и сухая растительность на площади 100 кв.м. Угрозы распространения нет", - рассказали в ведомстве.
По информации ГУ МЧС, пожар локализован в 16:35. Пострадавших нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Судаке загорелось помещение кафе на 300 квадратах
4 ноября, 08:48
Пожар в бухте Капсель в Судаке: загорелось помещение кафе на 300 "квадратах"
 
ПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаЯлтаБольшая Ялта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Приют для опьяневших: как работает вытрезвитель в Симферополе
19:08Задержаны двое устроивших стрельбу в Кракове мужчин 0:09
18:46Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция
18:35В Крыму первый снег выпал прямо на зеленую листву: какой погоды ждать в ноябре
18:08Стрельба произошла в центре Кракова: есть убитые и раненые
17:59Новые удары по Украине - что поражено
17:45ВС РФ запустили ракету-носитель с космическим аппаратом в интересах Минобороны
17:36Пожар в Оползневом в Крыму: что известно
17:20Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет
17:09Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - МИД РФ
16:31Премьер Словакии рассказал о серьезных проблемах с бюджетом Евросоюза
16:10Как герой Крымской войны Черняев повлиял на ход истории России и Сербии
15:41Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климата
15:12Стрельба слышна по всему городу: в Севастополе флот проводит учения
14:53История бесценного сокровища инженера и крымоведа Александра Бертье-Делагарда
14:38У Зеленского истерика: почему его испугали новости о пыточных под Киевом
14:09У Крымского моста растут очереди с обеих сторон пролива
13:50Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американист
13:33На Солнце стремительно растет вспышечная активность
13:17На Украине выдвинули неожиданное условие для участие в саммите G20
Лента новостейМолния