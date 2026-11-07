https://crimea.ria.ru/20261107/pozhar-v-opolznevom-v-krymu-chto-izvestno-1160857037.html
Пожар в Оползневом в Крыму: что известно
Пожар в Оползневом в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Пожар в Оползневом в Крыму: что известно
В поселке Оползневое на Южном берегу Крыма произошел пожар. Об этом собщили в крымском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T17:36
2026-11-07T17:36
2026-11-07T18:05
пожар
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
срочные новости крыма
ялта
большая ялта
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/07/1160857602_0:87:715:489_1920x0_80_0_0_d49b0874dcd12d86c4fa7fa1a5d7c72e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Оползневое на Южном берегу Крыма произошел пожар. Об этом собщили в крымском Главке МЧС России."В 15.58 поступило сообщение о возгорании строения по адресу МО Ялта, Оползневое ул. Генерала Острякова. К месту пожара направлены силы и средства МЧС России. По прибытию установлено, что происходит горение на площади 400 кв.м и сухая растительность на площади 100 кв.м. Угрозы распространения нет", - рассказали в ведомстве.По информации ГУ МЧС, пожар локализован в 16:35. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261104/pozhar-v-bukhte-kapsel-v-sudake-zagorelos-pomeschenie-kafe-na-300-kvadratakh-1160772203.html
крым
ялта
большая ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/07/1160857602_8:0:709:526_1920x0_80_0_0_b8dab5cc31d6ce1ebcc0ffe09ac2835c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, срочные новости крыма, ялта, большая ялта
Пожар в Оползневом в Крыму: что известно
Пожар в Оползневом на Южном берегу Крыма - что горит
17:36 07.11.2026 (обновлено: 18:05 07.11.2026)