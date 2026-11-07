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По Киеву и области нанесен массированный удар высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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По Киеву и области нанесен массированный удар высокоточным оружием
По Киеву и области нанесен массированный удар высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 07.11.2026
По Киеву и области нанесен массированный удар высокоточным оружием
Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T08:40
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украина
удары по украине
киев
киевская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по Киеву и Киевской области. Об этом сообщает Минобороны.В течение недели российские силы нанесли один массированный и 11 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов ОдессыВерховная Рада осталась без света, воды и теплаУдары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, удары по украине, киев, киевская область, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , в мире
По Киеву и области нанесен массированный удар высокоточным оружием

Армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве

08:40 07.11.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по Киеву и Киевской области. Об этом сообщает Минобороны.
"В результате поражены объекты военно-промышленного комплекса, энергетики, транспортной инфраструктуры в городе Киеве и Киевской области, обеспечивающие ВСУ", - говорится в сообщении.
В течение недели российские силы нанесли один массированный и 11 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
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