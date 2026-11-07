https://crimea.ria.ru/20261107/po-kievu-i-oblasti-nanesen-massirovannyy-udar-vysokotochnym-oruzhiem-1160848416.html

По Киеву и области нанесен массированный удар высокоточным оружием

По Киеву и области нанесен массированный удар высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 07.11.2026

По Киеву и области нанесен массированный удар высокоточным оружием

Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T08:40

2026-11-07T08:40

2026-11-07T08:40

украина

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киев

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по Киеву и Киевской области. Об этом сообщает Минобороны.В течение недели российские силы нанесли один массированный и 11 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов ОдессыВерховная Рада осталась без света, воды и теплаУдары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии

украина

киев

киевская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, киев, киевская область, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , в мире