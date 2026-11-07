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Новые удары по Украине - что поражено

Новые удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Новые удары по Украине - что поражено

Электроподстанция, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины, поражена в Киевской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T17:59

2026-11-07T17:59

2026-11-07T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крыма. Электроподстанция, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины, поражена в Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.ВС РФ продолжают нанесение ударов беспилотниками по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения.Также армия России в субботу в акватории Черного моря восточнее Одессы поразила сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, добавили в Минобороны."В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения", - говорится в сообщении.В районе наследного пункта Ирпень Киевской области ВС РФ поразили бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего в подразделения ВСУ, также сообщили в МО."Сегодня днем в Киевской области в результате ударов поражены в районе населенного пункта Ирпень – бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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