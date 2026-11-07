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Новые удары по Украине - что поражено
Новые удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Новые удары по Украине - что поражено
Электроподстанция, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины, поражена в Киевской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T17:59
2026-11-07T17:59
2026-11-07T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крыма. Электроподстанция, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины, поражена в Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.ВС РФ продолжают нанесение ударов беспилотниками по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения.Также армия России в субботу в акватории Черного моря восточнее Одессы поразила сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, добавили в Минобороны."В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения", - говорится в сообщении.В районе наследного пункта Ирпень Киевской области ВС РФ поразили бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего в подразделения ВСУ, также сообщили в МО."Сегодня днем в Киевской области в результате ударов поражены в районе населенного пункта Ирпень – бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, новости сво, удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Новые удары по Украине - что поражено
Новые удары по Украине - что поражено
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крыма. Электроподстанция, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины, поражена в Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ продолжают нанесение ударов беспилотниками по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения.
"Сегодня днем в Киевской области в результате ударов поражены: ... электроподстанция Северная 330 киловольт - в районе населенного пункта Новые Петровцы, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины", - говорится в сообщении.
Также армия России в субботу в акватории Черного моря восточнее Одессы поразила сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, добавили в Минобороны.
"В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения", - говорится в сообщении.
В районе наследного пункта Ирпень Киевской области ВС РФ поразили бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего в подразделения ВСУ, также сообщили в МО.
"Сегодня днем в Киевской области в результате ударов поражены в районе населенного пункта Ирпень – бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ", - говорится в сообщении.
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