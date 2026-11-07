https://crimea.ria.ru/20261107/novosti-svo-armiya-rossii-prodvinulas-i-sokratila-ryady-vsu-na-1155-boevikov-1160852572.html

Новости СВО: армия России продвинулась и сократила ряды ВСУ на 1155 боевиков

Новости СВО: армия России продвинулась и сократила ряды ВСУ на 1155 боевиков - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Новости СВО: армия России продвинулась и сократила ряды ВСУ на 1155 боевиков

Российские войска на разных направлениях фронта в зоне специальной военной операции за сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T13:01

2026-11-07T13:01

2026-11-07T13:01

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/1b/1151217439_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_208559755e3add47e09798f852e890c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска на разных направлениях фронта в зоне специальной военной операции за сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции, сократив армию врага более чем на 1155 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Согласно данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Хатнее, Избицкое, Бугаевка, Погорелое, Великий Бурлук и Колодезное в Харьковской области.Группировка войск "Запад" в течение минувших суток улучшила положение по переднему краю, увеличив потери ВСУ еще на более чем 220 человек в районах населенных пунктов Малеевка, Моначиновка, Нечволодовка в Харьковской области, а также под Маяками в ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, разбив формирования противника под Краматорском, Славянском, Семеновкой, Николаевкой и Стародубовкой в Донецкой Народной Республике. ВСУ на данном направлении за сутки потеряли до 200 военнослужащих, отметили в ведомстве.Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции, сократив ряды украинских вооруженных формирований еще на 345 военнослужащих."Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Каменка, Андреевка, Белозерское, Веселая Гора, Криворожье, Яковлевка, Роганское Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области", – сообщили в МО РФ.Одновременно подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов в Днепропетровской (в районе Подгавриловки) и Запорожской (Сторчевое, Заливное, Василевское, Новорозовка и Кирово) области, ликвидировав до 205 боевиков.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям боевикам в районах населенных пунктов Преображенка, Юрковка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" разбиты в КиевеКиев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – КличкоПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"