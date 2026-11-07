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Новости СВО: армия России продвинулась и сократила ряды ВСУ на 1155 боевиков - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Новости СВО: армия России продвинулась и сократила ряды ВСУ на 1155 боевиков
Новости СВО: армия России продвинулась и сократила ряды ВСУ на 1155 боевиков - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Новости СВО: армия России продвинулась и сократила ряды ВСУ на 1155 боевиков
Российские войска на разных направлениях фронта в зоне специальной военной операции за сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T13:01
2026-11-07T13:01
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска на разных направлениях фронта в зоне специальной военной операции за сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции, сократив армию врага более чем на 1155 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Согласно данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Хатнее, Избицкое, Бугаевка, Погорелое, Великий Бурлук и Колодезное в Харьковской области.Группировка войск "Запад" в течение минувших суток улучшила положение по переднему краю, увеличив потери ВСУ еще на более чем 220 человек в районах населенных пунктов Малеевка, Моначиновка, Нечволодовка в Харьковской области, а также под Маяками в ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, разбив формирования противника под Краматорском, Славянском, Семеновкой, Николаевкой и Стародубовкой в Донецкой Народной Республике. ВСУ на данном направлении за сутки потеряли до 200 военнослужащих, отметили в ведомстве.Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции, сократив ряды украинских вооруженных формирований еще на 345 военнослужащих."Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Каменка, Андреевка, Белозерское, Веселая Гора, Криворожье, Яковлевка, Роганское Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области", – сообщили в МО РФ.Одновременно подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов в Днепропетровской (в районе Подгавриловки) и Запорожской (Сторчевое, Заливное, Василевское, Новорозовка и Кирово) области, ликвидировав до 205 боевиков.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям боевикам в районах населенных пунктов Преображенка, Юрковка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" разбиты в КиевеКиев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – КличкоПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: армия России продвинулась и сократила ряды ВСУ на 1155 боевиков

ВСУ за сутки потеряли свыше 1155 боевиков на разных направлениях фронта – Минобороны

13:01 07.11.2026
 
© ТГ-канал Сергея Аксенова810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска на разных направлениях фронта в зоне специальной военной операции за сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции, сократив армию врага более чем на 1155 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Хатнее, Избицкое, Бугаевка, Погорелое, Великий Бурлук и Колодезное в Харьковской области.
"Кроме того, в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Михайловское, Вакаловщина, Битица Сумской области и города Сумы. Противник потерял более 150 военнослужащих". – уточнили в Минобороны.
Группировка войск "Запад" в течение минувших суток улучшила положение по переднему краю, увеличив потери ВСУ еще на более чем 220 человек в районах населенных пунктов Малеевка, Моначиновка, Нечволодовка в Харьковской области, а также под Маяками в ДНР.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, разбив формирования противника под Краматорском, Славянском, Семеновкой, Николаевкой и Стародубовкой в Донецкой Народной Республике. ВСУ на данном направлении за сутки потеряли до 200 военнослужащих, отметили в ведомстве.
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции, сократив ряды украинских вооруженных формирований еще на 345 военнослужащих.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Каменка, Андреевка, Белозерское, Веселая Гора, Криворожье, Яковлевка, Роганское Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области", – сообщили в МО РФ.
Одновременно подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов в Днепропетровской (в районе Подгавриловки) и Запорожской (Сторчевое, Заливное, Василевское, Новорозовка и Кирово) области, ликвидировав до 205 боевиков.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям боевикам в районах населенных пунктов Преображенка, Юрковка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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