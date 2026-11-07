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Новости Крыма и Севастополя на утро 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 7 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 7 ноября
В Крыму в ночь на субботу объявлялась беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту не останавливали, к утру мостовой переход работает штатно. На всей... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T08:45
2026-11-07T08:45
крым
севастополь
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на субботу объявлялась беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту не останавливали, к утру мостовой переход работает штатно. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. В Севастополе дважды за ночь звучали сирены воздушной тревоги.Угроза удара беспилотников по Крыму была объявлена в около двух часов ночи и действовала до пяти утра, сообщали в региональном главке МЧС России. Крымский мост в субботу работает в штатном режиме, в течение ночи движение не останавливалось. К утру 7 ноября проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен.В субботу на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Это необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме, пояснили в "Крымэнерго".В Севастополе в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу. Сирены включали в 3 часа ночи и в 4 утра на час. Утром в городе не работают троллейбусы и несколько автобусных маршрутов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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4.7
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Новости Крыма и Севастополя на утро 7 ноября

Новости Крыма и Севастополя на утро 7 ноября

08:45 07.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на субботу объявлялась беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту не останавливали, к утру мостовой переход работает штатно. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. В Севастополе дважды за ночь звучали сирены воздушной тревоги.
Угроза удара беспилотников по Крыму была объявлена в около двух часов ночи и действовала до пяти утра, сообщали в региональном главке МЧС России. Крымский мост в субботу работает в штатном режиме, в течение ночи движение не останавливалось. К утру 7 ноября проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен.
В субботу на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Это необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме, пояснили в "Крымэнерго".
В Севастополе в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу. Сирены включали в 3 часа ночи и в 4 утра на час. Утром в городе не работают троллейбусы и несколько автобусных маршрутов.
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