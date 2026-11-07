https://crimea.ria.ru/20261107/nayti-kompromiss-sluzhba-mediatsii-sevastopolya-pomozhet-v-semeynykh-sporakh-1160745830.html
Найти компромисс: служба медиации Севастополя поможет в семейных спорах
Найти компромисс: служба медиации Севастополя поможет в семейных спорах - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Найти компромисс: служба медиации Севастополя поможет в семейных спорах
В Севастополе конфликты и споры между супругами до судебного или бракоразводного процесса поможет решать служба медиации. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T20:15
2026-11-07T20:15
2026-11-07T20:15
севастополь
семья
общество
бесплатная юридическая помощь
крым
новости крыма
новости севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/16/1148128643_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_718b90fe349b8d140840313a7278b826.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе конфликты и споры между супругами до судебного или бракоразводного процесса поможет решать служба медиации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат Екатерина Денисова.Медиатором является юрист, который прошел обучение по данной специализации и имеет сертификат, подтверждающий навыки в достижении компромиссных решений, пояснила она.По словам Денисовой, часто на первоначальном этапе конфликта при принятии решения супругов о разводе, если он все же неизбежен, в этом промежутке можно договориться, подписать документы и жить спокойно.Основные вопросы, которые волнуют семейные пары, обозначила она, являются – раздел имущества, дальнейшее проживание детей после развода и выплата алиментов."Медиация – это отличная процедура. Но, к сожалению, не все граждане о ней знают и часто этот вопрос откладывается до лучших времен, и к ней возвращаются через время, когда уже сделать что-то гораздо сложнее, и приходится заходить в судебный процесс", - сказала адвокат.По словам собеседницы, в данное время есть огромное количество семей, которые находятся в подобных конфликтных ситуациях и нуждаются в консультировании и помощи."Часто это женщины в стандартных патриархальных семьях, где заработок в основном приносит мужчина, и женщины чувствуют себя незащищенными, потому что не знают на что они могут рассчитывать, как защитить свои права, особенно часто там есть элементы какого-то насилия, психологического или физического. И, если действительно эта служба себя зарекомендует, то я считаю, что это будет огромным вкладом и помощь большому количеству людей", - обозначила она.Медиация может направить супругов к заключению брачного договора, который оформляется документально на любом этапе семейной жизни, а не только до заключения брака, добавила эксперт."Данное соглашение заключается у нотариуса, чтобы оно было зафиксировано и имело юридическую силу. Брачный договором вы определяете документально то, о чем вы договорились, потому что часто в период брака существуют устные договоренности, а когда возникает конфликт, люди на эмоциях, защищая свои интересы, начинают отказываться от них", - обратила внимание Екатерина Денисова.В семейных спорах, подчеркнула она, немаловажным и даже ключевым фактором является психология."Основной момент, который не дает договориться – это обиды и психологические конфликты. И очень радует то, что в этом проекте анонсирован комплексный подход, обеспеченный профильными специалистами и это позволит прийти к хорошему эффекту", - выразила надежду адвокат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/16/1148128643_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_185d2c00fef739867a54151042792a21.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, семья, общество, бесплатная юридическая помощь, крым, новости крыма, новости севастополя
Найти компромисс: служба медиации Севастополя поможет в семейных спорах
В Севастополе семейные споры и конфликты поможет решать до суда служба медиации
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым.
В Севастополе конфликты и споры между супругами до судебного или бракоразводного процесса поможет решать служба медиации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала адвокат Екатерина Денисова.
Медиатором является юрист, который прошел обучение по данной специализации и имеет сертификат, подтверждающий навыки в достижении компромиссных решений, пояснила она.
"Мы как адвокаты, профессионалы всегда выступаем за процедуру медиации, потому что "худой мир лучше войны" особенно в бракоразводных процессах, особенно в процессах, где есть дети, всегда лучше договориться, пойти мирно на какой-то компромисс, найти точки соприкосновения, чем судиться и находиться во взаимной борьбе", - отметила она.
По словам Денисовой, часто на первоначальном этапе конфликта при принятии решения супругов о разводе, если он все же неизбежен, в этом промежутке можно договориться, подписать документы и жить спокойно.
Основные вопросы, которые волнуют семейные пары, обозначила она, являются – раздел имущества, дальнейшее проживание детей после развода и выплата алиментов.
"Медиация – это отличная процедура. Но, к сожалению, не все граждане о ней знают и часто этот вопрос откладывается до лучших времен, и к ней возвращаются через время, когда уже сделать что-то гораздо сложнее, и приходится заходить в судебный процесс", - сказала адвокат.
По словам собеседницы, в данное время есть огромное количество семей, которые находятся в подобных конфликтных ситуациях и нуждаются в консультировании и помощи.
"Часто это женщины в стандартных патриархальных семьях, где заработок в основном приносит мужчина, и женщины чувствуют себя незащищенными, потому что не знают на что они могут рассчитывать, как защитить свои права, особенно часто там есть элементы какого-то насилия, психологического или физического. И, если действительно эта служба себя зарекомендует, то я считаю, что это будет огромным вкладом и помощь большому количеству людей", - обозначила она.
Медиация может направить супругов к заключению брачного договора, который оформляется документально на любом этапе семейной жизни, а не только до заключения брака, добавила эксперт.
"Данное соглашение заключается у нотариуса, чтобы оно было зафиксировано и имело юридическую силу. Брачный договором вы определяете документально то, о чем вы договорились, потому что часто в период брака существуют устные договоренности, а когда возникает конфликт, люди на эмоциях, защищая свои интересы, начинают отказываться от них", - обратила внимание Екатерина Денисова.
В семейных спорах, подчеркнула она, немаловажным и даже ключевым фактором является психология.
"Основной момент, который не дает договориться – это обиды и психологические конфликты. И очень радует то, что в этом проекте анонсирован комплексный подход, обеспеченный профильными специалистами и это позволит прийти к хорошему эффекту", - выразила надежду адвокат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube