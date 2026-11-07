https://crimea.ria.ru/20261107/narod-trampu-otomstil-mister-veto-mozhet-stat-bessilnym--amerikanist-1160853060.html

Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американист

Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американист - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американист

Президент США Дональд Трамп может потерять возможность накладывать вето после победы демократов на выборах в Конгресс. Об этом заявил политолог-американист... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T13:50

2026-11-07T13:50

2026-11-07T13:50

дональд трамп

сша

в мире

политика

мнения

малек дудаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп может потерять возможность накладывать вето после победы демократов на выборах в Конгресс. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.По его словам, для импичмента президенту Америки необходимы голоса 2/3 сенаторов, но этого вряд ли следует ждать, а права вето Трамп, по мнению эксперта, лишиться может."Импичмент провалится очевидно, но вот перебороть президентское вето – может быть. Там умеренные республиканцы, я думаю, сейчас начнут с Трампом разрывать отношения. И, соответственно, 2/3 набрать в обеих палатах сейчас уже становится вполне реалистичной стратегией для демократов. То есть в нижней палате им нужно 290, условно, а у них 260, что близко. И по Сенату 56", – сказал Дудаков.При этом работа администрации Трампа так или иначе будет парализована, потому что его аппаратчикам придется постоянно бегать и давать показания в Конгрессе под присягой."А это история неприятная... Сказал не то – и это уголовное преступление, если соврал. Но это то, что будет ждать аппаратчиков Трампа... Если у него есть хотя бы президентский иммунитет, то у всех остальных-то его нет. Понятно, что он постфактум помилует всех, но до этого еще нужно досидеть до 20 января 2029 года (срок окончания президентства Трампа во второй каденции – ред.), а до этого будут кошмарить. Демократы будут зажимать Трампа на всех направлениях", – полагает американист.Дудаков считает, что причина произошедшему очевидна – это война, в которой Трамп рискнул и сжег весь свой политический капитал.По его мнению, Трамп попытается разделить ответственность с демократами в Конгрессе, но это вряд ли у него получится. Его администрацию по итогам выборов ждут серьезные перестановки. А всю республиканскую партию в 2028 году – крайне сложная электоральная карта.Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности использовать свое право вето для блокировки законопроектов, которые будет предлагать Демократическая партия, если получит контроль над Конгрессом США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликтаТрамп заявил о подготовке мирного договора по Украине"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире, политика, мнения, малек дудаков