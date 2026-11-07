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Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американист
Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американист - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американист
Президент США Дональд Трамп может потерять возможность накладывать вето после победы демократов на выборах в Конгресс. Об этом заявил политолог-американист... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T13:50
2026-11-07T13:50
2026-11-07T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп может потерять возможность накладывать вето после победы демократов на выборах в Конгресс. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.По его словам, для импичмента президенту Америки необходимы голоса 2/3 сенаторов, но этого вряд ли следует ждать, а права вето Трамп, по мнению эксперта, лишиться может."Импичмент провалится очевидно, но вот перебороть президентское вето – может быть. Там умеренные республиканцы, я думаю, сейчас начнут с Трампом разрывать отношения. И, соответственно, 2/3 набрать в обеих палатах сейчас уже становится вполне реалистичной стратегией для демократов. То есть в нижней палате им нужно 290, условно, а у них 260, что близко. И по Сенату 56", – сказал Дудаков.При этом работа администрации Трампа так или иначе будет парализована, потому что его аппаратчикам придется постоянно бегать и давать показания в Конгрессе под присягой."А это история неприятная... Сказал не то – и это уголовное преступление, если соврал. Но это то, что будет ждать аппаратчиков Трампа... Если у него есть хотя бы президентский иммунитет, то у всех остальных-то его нет. Понятно, что он постфактум помилует всех, но до этого еще нужно досидеть до 20 января 2029 года (срок окончания президентства Трампа во второй каденции – ред.), а до этого будут кошмарить. Демократы будут зажимать Трампа на всех направлениях", – полагает американист.Дудаков считает, что причина произошедшему очевидна – это война, в которой Трамп рискнул и сжег весь свой политический капитал.По его мнению, Трамп попытается разделить ответственность с демократами в Конгрессе, но это вряд ли у него получится. Его администрацию по итогам выборов ждут серьезные перестановки. А всю республиканскую партию в 2028 году – крайне сложная электоральная карта.Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности использовать свое право вето для блокировки законопроектов, которые будет предлагать Демократическая партия, если получит контроль над Конгрессом США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликтаТрамп заявил о подготовке мирного договора по Украине"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликте
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дональд трамп, сша, в мире, политика, мнения, малек дудаков
Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американист
Реквием по республиканцам – политолог оценил перспективы Трампа и его администрации
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп может потерять возможность накладывать вето после победы демократов на выборах в Конгресс. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
"В своих прогнозах я полагал, что будет "синяя волна", но сомневался в том, что будет "синее цунами"... Реквием по республиканской партии", – оценил Дудаков итоги выборов в Конгресс США в подкасте "Столкновение смыслов".
По его словам, для импичмента президенту Америки необходимы голоса 2/3 сенаторов, но этого вряд ли следует ждать, а права вето Трамп, по мнению эксперта, лишиться может.
"Импичмент провалится очевидно, но вот перебороть президентское вето – может быть. Там умеренные республиканцы, я думаю, сейчас начнут с Трампом разрывать отношения. И, соответственно, 2/3 набрать в обеих палатах сейчас уже становится вполне реалистичной стратегией для демократов. То есть в нижней палате им нужно 290, условно, а у них 260, что близко. И по Сенату 56", – сказал Дудаков.
При этом работа администрации Трампа так или иначе будет парализована, потому что его аппаратчикам придется постоянно бегать и давать показания в Конгрессе под присягой.
"А это история неприятная... Сказал не то – и это уголовное преступление, если соврал. Но это то, что будет ждать аппаратчиков Трампа... Если у него есть хотя бы президентский иммунитет, то у всех остальных-то его нет. Понятно, что он постфактум помилует всех, но до этого еще нужно досидеть до 20 января 2029 года (срок окончания президентства Трампа во второй каденции – ред.), а до этого будут кошмарить. Демократы будут зажимать Трампа на всех направлениях", – полагает американист.
Дудаков считает, что причина произошедшему очевидна – это война, в которой Трамп рискнул и сжег весь свой политический капитал.
"Понятно, что не будь войны в Иране, Трамп скорее всего проигрывал бы, но не так разгромно... Инфляционный кризис, цены на топливо взлетели. Конечно, народ Трампу за это отомстил... Мы видим, что республиканцы потеряли все фермерские штаты, где фермеры, пострадавшие, наверное, больше всех остальных, высказали свое отношение к тому, что происходит в стране", – сказал Дудаков.
По его мнению, Трамп попытается разделить ответственность с демократами в Конгрессе, но это вряд ли у него получится. Его администрацию по итогам выборов ждут серьезные перестановки. А всю республиканскую партию в 2028 году – крайне сложная электоральная карта.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности использовать свое право вето для блокировки законопроектов, которые будет предлагать Демократическая партия, если получит контроль над Конгрессом США.
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