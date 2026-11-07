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На Украине выдвинули неожиданное условие для участие в саммите G20 - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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На Украине выдвинули неожиданное условие для участие в саммите G20
На Украине выдвинули неожиданное условие для участие в саммите G20 - РИА Новости Крым, 07.11.2026
На Украине выдвинули неожиданное условие для участие в саммите G20
Украина готова принимать участие во встрече G20, если на ней будут представители России. Такое условие озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T13:17
2026-11-07T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Украина готова принимать участие во встрече G20, если на ней будут представители России. Такое условие озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Он заявил, что без российской делегации теряется смысл самой встречи.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20, что конфликт на Украине несет угрозу дальнейшей эскалации и в некоторых отношениях зашел в тупик. Он также добавил, что Вашингтон пригласил президента России Владимира Путина на саммит, который состоится в декабре 2026 года. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что был бы рад видеть российского коллегу там. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва благодарна за этот жест.Россия остается полноправным участником G20. Путин лично не участвовал в мероприятиях объединения с 2019 года. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, россия, в мире, политика, внешняя политика, саммит g20, новости
На Украине выдвинули неожиданное условие для участие в саммите G20

Украина не заинтересована в участии в G20 без России – Арахамия

13:17 07.11.2026
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Бразилии
Саммит G20 в Бразилии
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Украина готова принимать участие во встрече G20, если на ней будут представители России. Такое условие озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Он заявил, что без российской делегации теряется смысл самой встречи.
"Я думаю, что важно, чтобы Россия присутствовала", – заявил он.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20, что конфликт на Украине несет угрозу дальнейшей эскалации и в некоторых отношениях зашел в тупик. Он также добавил, что Вашингтон пригласил президента России Владимира Путина на саммит, который состоится в декабре 2026 года. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что был бы рад видеть российского коллегу там. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва благодарна за этот жест.
Россия остается полноправным участником G20. Путин лично не участвовал в мероприятиях объединения с 2019 года.
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