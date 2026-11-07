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На Солнце стремительно растет вспышечная активность - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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На Солнце стремительно растет вспышечная активность
На Солнце стремительно растет вспышечная активность - РИА Новости Крым, 07.11.2026
На Солнце стремительно растет вспышечная активность
На Солнце в пятницу и субботу зафиксированы 35 вспышек класса С и выше. До конца суток их число может достигнуть 50. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T13:33
2026-11-07T13:33
солнце
вспышки на солнце
космос
лаборатория солнечной астрономии ики ран
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магнитные бури
геомагнитный шторм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На Солнце в пятницу и субботу зафиксированы 35 вспышек класса С и выше. До конца суток их число может достигнуть 50. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."На Солнце происходит стремительный рост вспышечной активности. За вчерашние сутки космическими средствами слежения было зарегистрировано 18 вспышек класса C и выше (это обычные и крупные события). Сегодня за первые 12 часов ним добавилось еще 17 событий. Общее число вспышек за неполные двое суток, таким образом, уже составляет 35, и нет сомнений, что к концу дня оно может достигнуть 40 или даже 50", - уточнили ученые.По их данным, источником вспышечной активности является крупная группа солнечных пятен, которая в данный момент находится почти в центре видимого солнечного диска. Ученые отмечают, что до этого максимальное число вспышек за сутки на Солнце регистрировалось на уровне 25–30. На этой неделе сообщалось, что образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины следующей недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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солнце, вспышки на солнце, космос, лаборатория солнечной астрономии ики ран, новости, магнитные бури, геомагнитный шторм
На Солнце стремительно растет вспышечная активность

На Солнце за двое суток произошло 35 вспышек

13:33 07.11.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На Солнце в пятницу и субботу зафиксированы 35 вспышек класса С и выше. До конца суток их число может достигнуть 50. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце происходит стремительный рост вспышечной активности. За вчерашние сутки космическими средствами слежения было зарегистрировано 18 вспышек класса C и выше (это обычные и крупные события). Сегодня за первые 12 часов ним добавилось еще 17 событий. Общее число вспышек за неполные двое суток, таким образом, уже составляет 35, и нет сомнений, что к концу дня оно может достигнуть 40 или даже 50", - уточнили ученые.
По их данным, источником вспышечной активности является крупная группа солнечных пятен, которая в данный момент находится почти в центре видимого солнечного диска.
"Рост активности происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая сегодня ночью вошла в зону действия крупной корональной дыры. Хотя магнитные бури пока не запустились, магнитосфера явно находится в неустойчивом состоянии. Если к этому сейчас добавятся удары от мощных вспышек, реакция магнитного поля может быть особенно бурной, вплоть до бурь самого высокого уровня", - отмечают астрономы.
Ученые отмечают, что до этого максимальное число вспышек за сутки на Солнце регистрировалось на уровне 25–30.
На этой неделе сообщалось, что образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины следующей недели.
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