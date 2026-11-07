https://crimea.ria.ru/20261107/na-solntse-stremitelno-rastet-vspyshechnaya-aktivnost-1160852911.html

На Солнце стремительно растет вспышечная активность

На Солнце стремительно растет вспышечная активность - РИА Новости Крым, 07.11.2026

На Солнце стремительно растет вспышечная активность

На Солнце в пятницу и субботу зафиксированы 35 вспышек класса С и выше. До конца суток их число может достигнуть 50. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T13:33

2026-11-07T13:33

2026-11-07T13:33

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вспышки на солнце

космос

лаборатория солнечной астрономии ики ран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На Солнце в пятницу и субботу зафиксированы 35 вспышек класса С и выше. До конца суток их число может достигнуть 50. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."На Солнце происходит стремительный рост вспышечной активности. За вчерашние сутки космическими средствами слежения было зарегистрировано 18 вспышек класса C и выше (это обычные и крупные события). Сегодня за первые 12 часов ним добавилось еще 17 событий. Общее число вспышек за неполные двое суток, таким образом, уже составляет 35, и нет сомнений, что к концу дня оно может достигнуть 40 или даже 50", - уточнили ученые.По их данным, источником вспышечной активности является крупная группа солнечных пятен, которая в данный момент находится почти в центре видимого солнечного диска. Ученые отмечают, что до этого максимальное число вспышек за сутки на Солнце регистрировалось на уровне 25–30. На этой неделе сообщалось, что образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины следующей недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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солнце, вспышки на солнце, космос, лаборатория солнечной астрономии ики ран, новости, магнитные бури, геомагнитный шторм