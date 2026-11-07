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Массированный удар по Киеву и первый снег в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Массированный удар по Киеву и первый снег в Крыму – главное за день
Массированный удар по Киеву и первый снег в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Массированный удар по Киеву и первый снег в Крыму – главное за день
ВС РФ ударили по Киеву – разбиты два завода и мост, а также ряд энергообъектов. На Украине выдвинули неожиданное условие участия в саммите G20: если там будет... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T22:11
2026-11-07T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ ударили по Киеву – разбиты два завода и мост, а также ряд энергообъектов. На Украине выдвинули неожиданное условие участия в саммите G20: если там будет Россия. В центре польского Кракова неизвестные из машины расстреляли прохожих, есть погибшие и раненые. В Севастополе два дома сгорели в результате атаки беспилотников. В Крыму выпал первый снег.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированный удар ВС РФ по КиевуУтром в субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по Киеву и Киевской области.Позже в военном ведомстве подробно рассказали, что было поражено в результате этого удара, перечислив среди объектов автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ и промышленное предприятие "Меридиан" им. С.П. Королева, производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты "Фламинго".Мэр украинской столицы Владимир Кличко утром 7 ноября заявил, что ситуация в Киеве с энергоснабжением и, соответственно, водой и отоплением чрезвычайно сложная после ударов ВС РФ. Также он сообщил, что движение по Северному мосту с ночи закрыто в обе стороны.Украина хочет видеть Россию на встрече G20Украина готова принимать участие во встрече G20, если на ней будут представители России. О таком условии Киева объявил глава правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия."Я думаю, что важно, чтобы Россия присутствовала", – заявил он.Стрельба в центре КраковаСтрельба произошла польском Кракове. Об этом журналистам сообщил представитель местной полиции Хуберт Цеплый.По его словам, в середине дня мирных людей на улице Славковской расстреляли неизвестные из окна проезжающего мимо автомобиля."Есть погибшие и раненые", – сказал полицейский.Позже в местной полиции сообщили о пяти, а затем и о шести погибших и более чем десяти пострадавших, их число также растет. Власти сообщили, что 12 пострадавших в критическом состоянии.В Севастополе два дома сгорели при атаке ВСУГубернатор Севастополя Михаил Развожаев утром в субботу сообщил, что в течение суток над Севастополем было 10 украинских беспилотников, и в результате атак сгорели дома."В результате атаки на Северной стороне, к сожалению, сгорели два частных дома", – сказала глава города.Первый снег в КрымуВ Крыму на еще зеленую листву выпал первый снег. Как сообщила РИА Новости Крым дежурный синоптик республиканского гидрометцентра Оксана Кавкова, это связано с вторжением в Крым арктического холода и не имеет отношения к глобальному изменению климата.Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая уточнила, что этот снег долго не задержится. "Погода в ноябре будет переменчивая", – сказала синоптик.На Ангарском перевали к вечеру субботы из-за повышения температуры снег подтаял, превратившись в лед, из-за гололедицы образовалась длинная пробка из автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, новости, крым, в мире, общество
Массированный удар по Киеву и первый снег в Крыму – главное за день

Массированный удар по Киеву высокоточным оружием и первый снег в Крыму – главное за день

22:11 07.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ ударили по Киеву – разбиты два завода и мост, а также ряд энергообъектов. На Украине выдвинули неожиданное условие участия в саммите G20: если там будет Россия. В центре польского Кракова неизвестные из машины расстреляли прохожих, есть погибшие и раненые. В Севастополе два дома сгорели в результате атаки беспилотников. В Крыму выпал первый снег.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Массированный удар ВС РФ по Киеву

Утром в субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по Киеву и Киевской области.
Позже в военном ведомстве подробно рассказали, что было поражено в результате этого удара, перечислив среди объектов автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ и промышленное предприятие "Меридиан" им. С.П. Королева, производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты "Фламинго".
Мэр украинской столицы Владимир Кличко утром 7 ноября заявил, что ситуация в Киеве с энергоснабжением и, соответственно, водой и отоплением чрезвычайно сложная после ударов ВС РФ. Также он сообщил, что движение по Северному мосту с ночи закрыто в обе стороны.
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Украина хочет видеть Россию на встрече G20

Украина готова принимать участие во встрече G20, если на ней будут представители России. О таком условии Киева объявил глава правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Я думаю, что важно, чтобы Россия присутствовала", – заявил он.
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У Зеленского истерика: почему его испугали новости о пыточных под Киевом

Стрельба в центре Кракова

Стрельба произошла польском Кракове. Об этом журналистам сообщил представитель местной полиции Хуберт Цеплый.
По его словам, в середине дня мирных людей на улице Славковской расстреляли неизвестные из окна проезжающего мимо автомобиля.
"Есть погибшие и раненые", – сказал полицейский.
Позже в местной полиции сообщили о пяти, а затем и о шести погибших и более чем десяти пострадавших, их число также растет. Власти сообщили, что 12 пострадавших в критическом состоянии.
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В Севастополе два дома сгорели при атаке ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром в субботу сообщил, что в течение суток над Севастополем было 10 украинских беспилотников, и в результате атак сгорели дома.
"В результате атаки на Северной стороне, к сожалению, сгорели два частных дома", – сказала глава города.
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Первый снег в Крыму

В Крыму на еще зеленую листву выпал первый снег. Как сообщила РИА Новости Крым дежурный синоптик республиканского гидрометцентра Оксана Кавкова, это связано с вторжением в Крым арктического холода и не имеет отношения к глобальному изменению климата.
"В Севастополе, да, это редкое явление в ноябре, а здесь, в Крыму, достаточно нормальное", – сказала Кавкова.
Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая уточнила, что этот снег долго не задержится. "Погода в ноябре будет переменчивая", – сказала синоптик.
На Ангарском перевали к вечеру субботы из-за повышения температуры снег подтаял, превратившись в лед, из-за гололедицы образовалась длинная пробка из автомобилей.
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Отделение вытрезвления в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
Вчера, 19:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Заголовок открываемого материала
00:01Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
22:11Массированный удар по Киеву и первый снег в Крыму – главное за день
22:08Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября
21:5860-летнюю женщину сбили на "зебре" в Севастополе
21:4212 раненных при стрельбе в Кракове людей в критическом состоянии – власти 0:11
20:49В Крыму готовы выйти на производство орехов в промышленных масштабах
20:38Туск навал стрельбу в Кракове терактом: число жертв выросло – что известно 0:29
20:36Отбой ракетной опасности объявили в Крыму
20:15Найти компромисс: служба медиации Севастополя поможет в семейных спорах
20:07Ракетная опасность объявлена в Крыму
19:45Как Депутаты Госдумы России от Крыма реализуют молодежную политику
19:19Приют для опьяневших: как работает вытрезвитель в Симферополе
19:08Задержаны двое устроивших стрельбу в Кракове мужчин 0:09
18:46Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция
18:35В Крыму первый снег выпал прямо на зеленую листву: какой погоды ждать в ноябре
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