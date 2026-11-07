https://crimea.ria.ru/20261107/ledyanaya-korka-v-krymu-tekhnika-vyshla-na-dorogi-1160848054.html

Ледяная корка: в Крыму техника вышла на дороги

Ледяная корка: в Крыму техника вышла на дороги - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Ледяная корка: в Крыму техника вышла на дороги

Утром в субботу на дорогах Крыма работает спецтехника. После ночных заморозков на мокрых дорогах образовалась ледяная корка. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T08:08

2026-11-07T08:08

2026-11-07T08:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Утром в субботу на дорогах Крыма работает спецтехника. После ночных заморозков на мокрых дорогах образовалась ледяная корка. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".В направлении Алушты дорожное покрытие сухое, температура воздуха к утру опустилась до минус двух.В Симферополе, на ГРЭСе и в Долине температура воздуха составляет от 0 до +1. Дорожное покрытие мокрое. В работе на дорогах задействована одна комбинированная дорожная машина, еще три находятся на дежурстве, уточнили на предприятии. "️Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, особенно при движении через Ангарский перевал, и соблюдать скоростной режим", - призвали дорожники.Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что в выходные в Крыму ожидается существенное похолодание, ливни, переходящие в снег и ночные заморозки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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