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Ледяная корка: в Крыму техника вышла на дороги - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Ледяная корка: в Крыму техника вышла на дороги
Ледяная корка: в Крыму техника вышла на дороги - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Ледяная корка: в Крыму техника вышла на дороги
Утром в субботу на дорогах Крыма работает спецтехника. После ночных заморозков на мокрых дорогах образовалась ледяная корка. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T08:08
2026-11-07T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Утром в субботу на дорогах Крыма работает спецтехника. После ночных заморозков на мокрых дорогах образовалась ледяная корка. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".В направлении Алушты дорожное покрытие сухое, температура воздуха к утру опустилась до минус двух.В Симферополе, на ГРЭСе и в Долине температура воздуха составляет от 0 до +1. Дорожное покрытие мокрое. В работе на дорогах задействована одна комбинированная дорожная машина, еще три находятся на дежурстве, уточнили на предприятии. "️Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, особенно при движении через Ангарский перевал, и соблюдать скоростной режим", - призвали дорожники.Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что в выходные в Крыму ожидается существенное похолодание, ливни, переходящие в снег и ночные заморозки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Ледяная корка: в Крыму техника вышла на дороги

Дорога на Ангарском перевале в Крыму покрылась ледяной коркой

08:08 07.11.2026
 
© КрымавтодорРабота спецтехники на дорогах Крыма
Работа спецтехники на дорогах Крыма
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Утром в субботу на дорогах Крыма работает спецтехника. После ночных заморозков на мокрых дорогах образовалась ледяная корка. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".
"На Ангарском перевале температура от 0 до −1, в районе Холодной балки — от −1 до −2 градусов. Дорога мокрая, местами образуется ледяная корка. Проводится обработка дорожного покрытия рассолом", - говорится в сообщении.
В направлении Алушты дорожное покрытие сухое, температура воздуха к утру опустилась до минус двух.
В Симферополе, на ГРЭСе и в Долине температура воздуха составляет от 0 до +1. Дорожное покрытие мокрое. В работе на дорогах задействована одна комбинированная дорожная машина, еще три находятся на дежурстве, уточнили на предприятии.
"️Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, особенно при движении через Ангарский перевал, и соблюдать скоростной режим", - призвали дорожники.
Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что в выходные в Крыму ожидается существенное похолодание, ливни, переходящие в снег и ночные заморозки.
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