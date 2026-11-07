https://crimea.ria.ru/20261107/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-subboty-1160849053.html

Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы

Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы

У Крымского моста к утру субботы начала образовываться очередь на выезде из полуострова. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T09:19

2026-11-07T09:19

2026-11-07T09:19

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста к утру субботы начала образовываться очередь на выезде из полуострова. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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