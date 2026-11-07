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Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
У Крымского моста к утру субботы начала образовываться очередь на выезде из полуострова. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T09:19
2026-11-07T09:19
2026-11-07T09:19
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста к утру субботы начала образовываться очередь на выезде из полуострова. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
У Крымского моста утром в субботу начала расти очередь со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста к утру субботы начала образовываться очередь на выезде из полуострова. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", - сказано в сообщении по состоянию на 9 утра.
При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда
по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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